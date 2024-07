Quatrième soirée du Heiva : Tamari’i Tipaerui et Te Pape Ora no Papofai en chant et Tamari’i Mataiea en danse

La quatrième soirée du Heiva i Tahiti 2024 était celle des groupes de chant Tamari’i Tipaerui et Te Pape Ora no Papofai et du groupe de danse Tamari’i Mataiea. Revivez les temps forts de la soirée avec les images de Stéphane Sayeb.

Premier groupe de chant à se lancer sur scène : Tamari’i Tipaerui en catégorie Tarava Raromatai.

Toujours en chant, Te Pape Ora no Papofai en catégorie Tarava Tahiti.