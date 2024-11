Les femmes enceintes des îles à l’honneur ce vendredi

L’association Partage santé Pacifique, en collaboration avec Naître en Polynésie, organise vendredi une journée dédiée aux femmes enceintes originaires des îles au parc Paofai. Ces futures mamans, souvent en situation précaire, pourront se faire chouchouter dans des ateliers bien-être, mais elles auront surtout l’opportunité de partager leurs besoins et ressentis avec les autorités.

Ce vendredi 29 novembre, de 7h30 à 13 heures, le parc Paofai se transformera en un espace de partage et de détente dédié aux femmes enceintes des îles. Organisé par Partage santé Pacifique en collaboration avec Naître en Polynésie, cet événement va proposer des soins traditionnels, des moments de bien-être et des ateliers pour les futures mamans. Au-delà de ces activités, l’objectif est également de recueillir leurs témoignages afin de sensibiliser les autorités locales aux défis qu’elles rencontrent. Car il faut dire que pour de nombreuses femmes vivant dans les archipels éloignés, la naissance d’un enfant devient une véritable épreuve en raison du manque de structures médicales adaptées. Beaucoup sont contraintes de quitter leur famille et de séjourner à Tahiti, parfois des semaines avant l’accouchement. Une situation souvent marquée par la précarité : hébergement coûteux, séparation avec leurs proches et sentiment d’isolement. Cette journée sera aussi l’occasion de collecter des dons pour soutenir ces futures mamans en leur fournissant des produits essentiels pour accueillir leur bébé. Vous pouvez contribuer dès maintenant en faisant un don en ligne sur la page Hello Asso de l’association Partage santé Pacifique.