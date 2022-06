Les Fidji, les Palaos et les Samoa appellent à un moratoire sur l’exploitation minière en haute mer

Les Palaos, les Fidji et les Samoa ont annoncé leur opposition à l’exploitation minière en haute mer, appelant à un moratoire sur l’industrie émergente au milieu des craintes croissantes qu’elle détruise le fond marin et endommage la biodiversité.

L’alliance a été annoncée juste au moment où une conférence des Nations unies sur les océans commence au Portugal. Le moratoire intervient au milieu d’une vague d’intérêt mondial pour l’exploitation minière en haute mer, malgré les groupes environnementaux et les gouvernements qui demandent de l’interdire ou de s’assurer qu’il n’a lieu que si des réglementations sont en place.

L’alliance entre les Palaos, les Fidji et les Samoa a été conclue par le président des Palaos, Surangel Whipps Jr, lors d’un événement co-organisé par la Deep Sea Conservation Coalition et le World Wildlife Fund dans le cadre d’un événement parallèle à la Conférence des Nations Unies sur les océans à Lisbonne. Cela survient après que Vanatu a déclaré son opposition à l’exploitation minière en haute mer, le Chili ayant annoncé son soutien à un moratoire de 15 ans au début du mois, rejoignant les Etats fédérés de Micronésie, les Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui ont déjà pris des mesures contre l’exploitation minière en haute mer.

L’agent de liaison du Pacifique pour la Deep Sea Conservation Coalition Aotearoa, Phil McCabe, a déclaré qu’un moratoire empêcherait ou ralentirait le processus d’activité minière.

Les dirigeants du Pacifique ont été ovationnés pour leur position contre l’exploitation minière en haute mer. McCabe a déclaré que la question de l’exploitation minière était le sujet le plus intéressant de l’événement. Surangel Whipps a demandé : « Comment pouvons-nous, dans notre bon sens, dire ‘allons à l’exploitation minière’ sans savoir quels sont les risques? »

McCabe a déclaré que les dirigeants du Pacifique ont discuté du rôle important que joue l’océan dans la région. « La question de l’exploitation minière en haute mer, il semble que ce soit le sujet le plus brûlant ici à la conférence sur l’océan, il y a eu une véritable discussion sur notre relation avec l’océan et cette activité attaquait vraiment la base de cette relation – tout simplement inapproprié. Le militant de Greenpeace Aotearoa, James Hita, qualifie la nouvelle alliance d’ « absolument monumentale » et déclare que le moment est venu pour le gouvernement néo-zélandais de prendre fermement position sur la question.