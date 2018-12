Les grands-parents de Vaimalama « pleins de bonheur »

« Tu peux pas savoir comme je suis plein de bonheur », a réagi samedi midi le grand-père de Vaimalama Chaves à l’annonce du titre de Miss France 2019 remporté par sa petite-fille. « C’est la couronne de toute la Polynésie », a commenté sa grand-mère folle de joie.

Réunis avec leurs proches et les supporters de Vaimalama Chaves dans un café du centre-ville de Papeete, le grand-père et la grand-mère de notre Miss Tahiti ont suivi l’élection de Miss France avec une joie non dissimulée mais aussi beaucoup de sagesse. « Tu peux pas savoir comme je suis plein de bonheur », a commenté le grand-père de notre Miss France, Thadee, lorsque Vaimalama a remporté le titre tant convoité.

La grand-mère de Vaimalama était émerveillée devant l’écran de télévision qui lui permettait de suivre l’élection en direct. Elle a surtout été marquée par « tous les soutiens » apportés à sa petite-fille. « Même des gens qu’on ne connaît pas ».