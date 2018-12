Vaimalama Chaves : « Mauruuru maitai i ta outou tauturu »

Fraîchement élue Miss France 2019, Vaimalama Chaves a donné sa première conférence à Lille. Première sur les votes du jury et première sur les votes du public, Miss Tahiti a remercié les Polynésiens et ses supporters. Elle est revenue sur la « malédiction » des Miss Tahiti à Miss France et sur son intérêt pour « l’éducation ».

A peine l’élection de Miss France terminée, Vaimalama Chaves a donné sa première conférence de presse un peu après minuit à Lille. Un quart d’heure d’échange avec les journalistes présents sur place pour notre Miss Tahiti qui n’était toujours pas « redescendue de son nuage ».

Vaimalama Chaves a expliqué vouloir mettre en avant « l’éducation » lors de son règne. Interrogée sur son passé de femme « ronde » et sur ce qui l’avait poussée à se présenter à cette élection, Vaimalama a répondu en expliquant sa définition de ce qui fait une femme.

La nouvelle Miss France 2019 est également revenu sur la « malédiction » qui a privé de titre plusieurs Miss Tahiti ces dernières années. Un mot qu’elle trouve un peu trop négatif pour les belles performances des précédentes Miss Tahiti.

Vaimalama a expliqué avoir pu discuter uniquement avec sa mère, son père, sa belle-mère et sa petite sœur juste après son élection. Un échange court, mais plein de bonheur et de fierté partagée.

Notre ambassadrice de beauté a même pu prononcer quelques mots en tahitien. Surtout pour remercier tous ses supporters pour leur soutien.