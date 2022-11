Les guerrières du crossfit en route pour Miami

La team « Stronger Together » composée de Vanina Teheipuarii, Storm Wolff et Poe Largetau va représenter le fenua à la competition de Crossfit « Wodopalooza » du 12 au 15 janvier. Les championnes se préparent physiquement et sont encore à la recherche de soutiens pour les aider dans cette aventure.

Vanina Teheipuarii, Storm Wolff et Poe Largetau, ce sont les trois championnes locales qui représenteront le fenua à la prestigieuse compétition de Crossfit « Wodopalooza« . Le trio féminin a réussi à tirer son épingle du jeu face à 2 500 autres équipes, en se classant 22e au terme des épreuves sélectives : de quoi décrocher son ticket pour participer aux finales qui se dérouleront en janvier prochain à Miami. En début d’année deux trio d’hommes, la Tahitian Team Wolf (Galera-Putoru-Demont, 2e en RX) et la Nahiti Broz (Tehau-Bottari-Touatekina, 23e en intermédiaire ) ont poussé les portes de ce grand rendez-vous international. « Ça a commencé grâce aux garçons. On a suivi ! » raconte Vainina Teiheipuarii. Pour l’équipe « Stronger Together« , c’est une grande fierté de faire partie des premières femmes du fenua à atteindre ce niveau de compétition dans la discipline. Le trio qui s’est inscrit dans la catégorie intermédiaire prend aussi le pas sur Noélanie Dufour qui s’était inscrite seule dans la catégorie débutante l’an dernier. À raison de 5 heures d’entraînement par jour, du lundi au vendredi, elles se préparent très sérieusement. Natation, endurance, cardio, elles ne laissent rien au hasard. « Ce n’est pas évident ! Il y a des moments où on se met en mode automatique. On a un planning devant les yeux et on se dit, allez go », poursuit Vanina.

Après avoir décroché leur première qualification l’an dernier sans avoir pu aller jusqu’au bout du challenge par manque de finances, elles mettent tout en œuvre pour que ce déplacement se fasse dans les meilleures conditions possibles. Aujourd’hui, elles sont soutenues par quelques professionnels, comme Puatea Ellis pour la natation, un préparateur physique ou encore une préparatrice mentale, qui ont bien voulu les prendre sous leurs ailes. À ce jour, elles sont encore à la recherche de sponsors et de soutiens. « On ne s’apitoie pas sur notre sort ! On a fait cette compétition, on sachant qu’on allait devoir chercher les fonds pour y aller », avoue encore la jeune femme. On appelle toutes les personnes qui peuvent nous aider, peu importe la manière à le faire ».

La Team devrait s’envoler pour la Floride vers le 4 janvier. Elles s’aligneront ensuite sur les trois jours de compétition, du 11 au 15 janvier.