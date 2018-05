Les habitants de Pirae s’offrent un parcours santé

Le parcours santé du Belvédère, composé de trois zones, a été inauguré vendredi matin à Pirae. Il s’agit de l’un des cinq projets participatifs choisis par les habitants de Pirae et financé par la commune.

Les sportifs du Belvédère ont maintenant de nouveaux équipements pour se dépenser. Un parcours santé a été inauguré vendredi matin. Il comprend trois zones : celle d’échauffement au début de la montée, 4 km plus loin celui de gainage et de vitesse, puis celui d’étirement et de récupération à la fin du parcours. Les installations sportives sont accompagnées de panneaux explicatifs pour que les sportifs puissent s’en servir au mieux. Les numéros d’urgence sont également indiqués en cas d’incident.

La mise en place de ce parcours santé a été imaginée par Manutea Gastonbide-Walker, habitant de Pirae. Il a soumis son idée à la commune lors de la première saison du budget participatif. Et son projet a obtenu 46 votes, le deuxième plus plébiscité par ses concitoyens. La commune a ensuite demandé conseil au coach sportif Christian Wong Sang pour la réalisation de la partie sportive. L’appel d’offre pour la construction a été lancé fin 2017 et les travaux se sont terminés en janvier dernier pour un coût total de 4 994 600 Fcfp.