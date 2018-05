Le second tour des territoriales sur Radio 1 et Tiare FM

Le second tour des territoriales a lieu dimanche. Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures et les premiers résultats seront diffusés à 20 heures, au moment de la fermeture des derniers bureaux à Bora Bora. La composition de la future assemblée sera dévoilée dans la soirée dès que les résultats complets seront diffusés.

Dimanche soir à partir de 20 heures, vivez la soirée électorale du second tour des territoriales en direct sur les antennes de Radio 1 et Tiare FM, suivez l’évolution des résultats détaillés grâce à notre live sur radio1.pf et soyez au coeur de l’ambiance dans les communes avec nos Facebook live.

Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures dimanche 6 mai au matin pour le second tour des territoriales. sont fixés pour le second tour des élections des représentants à l’assemblée. En principe, les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures, sauf pour douze communes : Les bureaux fermeront à 19 heures dans les communes de Arue, Faa’a, Paea, Papara, Taiarapu-Ouest, Taiarapu-Est, Taputapuatea, Uturoa, Rurutu, Nuku Hiva et Ua Pou. Et comme au premier tour, ils fermeront à 20 heures dans la seule commune de Bora Bora.

Les premiers résultats partiels ne pourront être diffusés qu’à partir de la fermeture des derniers bureaux, à 20 heures. Et dès la fin du dépouillement, on connaîtra la composition de la nouvelle assemblée de la Polynésie française. La liste arrivée en tête obtiendra la prime majoritaire de 19 sièges, puis les trois listes se verront attribuer des sièges à la proportionnelle sur chacune des 8 sections.

En radio sur Radio 1 et Tiare FM :

La soirée électorale du second tour des territoriales, c’est dimanche soir à partir de 20 heures sur Radio 1 et Tiare FM. Suivez en direct sur nos deux antennes le dépouillement en temps réel, avec une édition spéciale tous les quarts d’heure : résultats globaux, détails communes par communes, et réactions en direct avec les candidats.

Sur Internet sur radio1.pf :

Sur Internet, un live sera ouvert à partir de 20 heures sur radio1.pf pour vous donner les derniers résultats détaillés dans chaque archipels et dans chaque communes, mais aussi la composition de la nouvelle assemblée.

En Facebook live :

Vous pourrez également vivre l’ambiance dans les bureaux de vote toute la journée et suivre le dépouillement au plus près des bureaux de vote en Facebook live toute la soirée sur notre page Radio 1 Tahiti.