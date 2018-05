Loïck Peyron a trouvé « le paradis de la navigation »

Le navigateur multi-titré, Loïck Peyron, est actuellement en Polynésie pour parrainer la 15ème édition de la Tahiti Pearl Regatta. Malgré plusieurs tours du monde à son actif, le marin vient pour la première fois dans les eaux polynésiennes. Un voyage dans le berceau de la navigation à voile.

La 15ème édition de la Tahiti Pearl Regatta sera lancée le 7 mai prochain par un parrain de choix, le célèbre navigateur, Loïck Peyron. Le marin compte à son palmarès 4 tours de monde, 51 transats, 5 titres de champion du monde de multicoques et rien que 16 victoires en Grand prix des Multicoques. Mais jamais l’un de ces voyages n’a conduit Loïck Peyron dans les eaux Polynésiennes. Arrivé vendredi dernier, le marin a donc visité pour la première fois les îles Sous-le-vent en catamaran. Pour le navigateur, la Polynésie est « l’un des paradis de la navigation idéalement placé au milieu de cet océan (Ndlr, le Pacifique) ». Passionné d’histoire maritime, Loïck Peyron retrouve sur le fenua le berceau de la navigation à voile.

Loïck Peyron connait la TPR depuis de nombreuses années, notamment grâce à Laurent Bourgnon, navigateur disparu lors d’une plongée à Toau aux Tuamotu en 2015. Son « meilleur ennemi » sur les courses en mer a d’ailleurs été deux fois parrain de la TPR.

Après avoir fait plusieurs fois le tour du monde, comment Loïck Peyron a-t-il bien pu passer à côté de la Polynésie ? « Les tours du monde passent bien plus au sud, plus près des icebergs et des albatros que d’ici », répond le navigateur qui regrette d’ailleurs que le fenua ne soit une escale plus reconnue.

Durant la TPR, Loïck Peyron compte bien « sauter d’un bateau à l’autre ». Le navigateur va également s’essayer à la pirogue à voile traditionnelle. Tous les participants pourront donc bénéficier de son expérience. Avant la course, Loïck Peyron nous donne d’ailleurs sa définition d’un bon marin.

Après la TPR, Loïck Peyron repartira sur la mer avec la route du Rhum, qu’il effectuera « à l’ancienne » à l’occasion des 40 ans de la course. Le navigateur prépare également la Coupe de l’America qui se déroulera en Nouvelle-Zélande. A 58 ans, le marin ne compte donc pas s’arrêter et continuera de naviguer en s’engageant pour l’environnement. C’est d’ailleurs à la planète qu’il pense quand on lui demande ce que l’on peut lui souhaiter de plus dans sa carrière.