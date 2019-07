Adapté du best-seller de John Gray qui a été vendu à 50 millions d’exemplaires et traduit dans 46 langues, le spectacle éponyme « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus » arrive à Tahiti pour une représentation unique, le 28 septembre à l’Intercontinental Resort Tahiti.

Le spectacle et le livre traitent les relations du couple en s’amusant des clichés (hommes qui n’aiment pas demander leur chemin en voiture ou femmes qui emportent trop de vêtements en voyage…). À l’heure où les rapports entre les hommes et les femmes sont questionnés et décortiqués, l’auteur et comédien Paul Dewandre prouve que l’égalité est bien en marche, que le couple est loin d’être un schéma ringard, et qu’au-delà des orientations sexuelles de chacun, tout le monde court après la même chose : l’amour !

Après avoir séduit plus d’1,5 million de spectateurs avec les deux premiers épisodes de ce spectacle, Paul Dewandre présente aujourd’hui un tout nouvel opus. Un troisième épisode qui a déjà tenu l’affiche à Paris durant neuf mois.

Il est accompagné de l’imitateur Thierry Garcia, qui a officié durant 12 ans aux « Guignols de l’info » dans lesquels il imitait une quarantaine de voix. Dans ce spectacle, Thierry Garcia endosse plusieurs identités, de Brel à Gainsbourg en passant par Souchon ou Stromae pour chanter le couple, le tout entrecoupé de saynètes dans lesquelles il endosse les personnalités de Gad Elmaleh ou Fabrice Lucchini.

Un bon moment en perspective, pour rire et se moquer gentiment de nos travers.

Billetterie

Places assises numérotées

Catégorie 1 front de scène : 6.500 F

Catégorie 2 : 5.500 F

Catégorie 3 : 5.000 F

En vente sur www.ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia et Arue et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute (Frais web : + 100 Fcfp/place achetée en ligne).