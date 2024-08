Les huit enseignants stagiaires restent au pays

Moetai Brotherson a annoncé ce matin sur les réseaux sociaux avoir obtenu gain de cause auprès de l’État après avoir directement sollicité Emmanuel Macron : les huit stagiaires de l’Éducation nationale initialement affectés en métropole vont pouvoir rester au fenua.

« Une journée qui commence bien », sourit Moetai Brotherson. Sur les réseaux sociaux, le président du Pays a annoncé avoir trouvé une solution pour les huit stagiaires de l’Éducation nationale qui avaient été affectés en Métropole plutôt qu’au fenua, quand bien même le ministre Ronny Teriipaia avait réussi à leur trouver des postes locaux. « La situation était compliquée et inconfortable. Le ministre est monté au créneau, il a fait valoir des arguments pertinents, mais la situation avait du mal à se résoudre », rappelle Moetai Brotherson. Il explique avoir sollicité le président de la République pour trouver un solution. « Sa réaction a été rapide et efficace, il m’a confirmé que le problème était réglé, ils vont pouvoir rester au fenua, j’ai reçu un message en ce sens du directeur de cabinet de la ministre de l’Éducation nationale », poursuit le président. La bonne nouvelle a été annoncée ce jeudi matin à l’Isepp, à l’occasion de la rentrée des stagiaires. « J’ai pu voir la joie et leur émotion sur la visage des huit concernés, mais aussi sur ceux de leurs collègues », relate-t-il.