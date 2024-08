Kauli Vaast fête sa médaille d’or à Paris

De la foule du club France au plateau du 20 heures de France 2, le champion olympique fête sa médaille d’or avec le public parisien et enchaîne les interviews avec les médias.

Il hésitait entre les États-Unis pour aller à Huntington Beach, en Californie, où se déroule actuellement une étape des Challengers Series, ou Paris pour fêter sa médaille d’or. Il a donc choisi la seconde option. Kauli Vaast était l’invité du journal télévisé de France 2 ce jeudi soir (à 8h ce jeudi matin heure de Tahiti). Sur le plateau « spécial JO » qui domine les toits parisiens, il portait un collier de fleurs reçu quelques heures plus tôt alors qu’il était allé au Club France célébrer sa médaille d’or avec le public. Sur des rythmes polynésiens, et entouré de dizaines de drapeaux tricolores, il a fait quelques pas de danse – très commentés sur les réseaux sociaux – sous les acclamations d’une large foule réunie, comme tous les jours depuis le début de ces jeux, sur l’esplanade de la Villette. « Magic Moment », commente Michel Bourez sous les photos de cette ovation, postées par Jérémy Florès. »

Sur le plateau de France 2, il a offert son collier de fleurs à Anne-Sophie Lapix, la présentatrice. « C’est une chance incroyable de venir ici, de voir tous ces athlètes français gagner ces médailles. C’est un exemple et une motivation aussi. Je regardais ça avec attention… Léon marchand, Teddy Riner », a-t-il dit, heureux d’être venu jusqu’à Paris fêter sa victoire. Il voulait fêter la fin des JO sur place à Paris, après avoir vécu « un tel événement à la maison », « une victoire incroyable » avec « un public hors norme ».

Les félicitations et les souvenirs de Bixente Lizarazu

Anne-Sophie Lapix est revenue sur son exploit. « Gagner cette épreuve sur votre vague Teahupoo, vous avez grandi à côté de cette vague. Deux vagues et c’était terminé. Etait-ce de la chance ou vous saviez comment prendre ces vagues ? » lui a-t-elle demandé. « Rentrer en final, c’était assez stressant, surtout sur une compétition olympique, c’est beaucoup de pression, mais j’étais assez serein, je savais que les vagues allaient monter. J’ai eu de la chance, l’océan m’a emmené deux belles vagues, je ne suis pas tombé, j’étais 100% focus. Je suis super content d’avoir pu surfer ces deux belles vagues, c’était ma plus vague de la compétition. »

Puis c’est Bixente Lizarazu qui avait enregistré une vidéo pour lui dire sa fierté : « On est tous fier de cette médaille d’or. C’est incroyable. T’as réussi à faire ça chez toi à Teahupoo. Je me rappellerai toujours ce petit gamin de 9/10 ans avec son casque orange qui surfait déjà des grosses vagues avec le récif juste à côté. J’étais déjà très impressionné. Je suis très heureux pour toi. Les Polynésiens sont très fiers, tous les Français sont aussi très fiers de ce que tu as réalisé. » Kauli Vaast a dit être touché de ce message et évidemment content d’avoir rendu fières toutes ces personnes. « Cette victoire, c’est pour tout le monde, la Polynésie et la France », a-t-il conclu.

Ça n’est pas la seule fois que le Tahitien s’est retrouvé derrière le micro après ses 22 heures d’avion : il a déjà accordé des interviews au Figaro, à l’Équipe, Ouest France, France Bleue, BFM TV, et bien d’autres devraient suivre…