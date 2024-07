Les leaders du Pacifique montent le ton face à la Corée du nord et à la Chine

Le sommet des leaders des îles du pacifique organisé au Japon s’est terminé le 18 juillet après trois jours de réunions et de discussions. Dans leur déclaration commune, ils s’inquiètent de la montée des tensions dans le Pacifique. Ils affirment leur « ferme opposition à toute tentative unilatérale de modifier le statu quo par la menace ou l’usage de la force » et renforcent leur coopération avec le Japon.

Les leaders des îles du Pacifique ont rendu leur communiqué à l’issu du sommet au Japon. Les membres du Forum des îles du pacifique (FIP) et Tokyo ont exprimé leur attachement à une région résiliente et prospère où le maintien de la paix est essentiel. “Conscients de la complexité croissante de l’environnement géopolitique actuel, les dirigeants ont souligné la primauté de la paix et de la stabilité mondiales et réaffirmé l’importance d’un partage des responsabilités”, peut-on lire dans le communiqué. Ils ont réaffirmé leur attachement à la liberté, la démocratie, le développement durable, l’État de droit, les droits de l’homme, la dignité humaine, la paix et la sécurité. Les dirigeants ont également souligné “l’importance d’un ordre international libre et ouvert, fondé sur des règles, conformément au droit international, y compris la Charte des Nations unies et la Convention européenne des droits de l’homme”. “Les droits, les libertés, la responsabilité et la souveraineté de tous les pays, indépendamment de leur taille ou de leur puissance, sont protégés par le droit international.”

“Aucune acquisition territoriale résultant d’un conflit armé n’est permise”

On peut lire à travers ces lignes, l’inquiétude des leaders des îles du pacifique face à la montée des tensions dans la région avec les pays comme la Corée du nord et la Chine, même si celle-ci n’est jamais nommée. “Les dirigeants se sont engagés à garantir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région Asie-Pacifique, et ont noté avec préoccupation le renforcement rapide des capacités militaires, qui n’est pas propice à la réalisation de cet objectif, et ont appelé à un engagement proactif, responsable et transparent pour préserver la paix et la sécurité dans la région”, peut-on lire dans le communiqué. Ils nomment la République populaire démocratique de Corée, appelant à multiplier les efforts pour un démantèlement complet, vérifiables et irréversibles de toutes les armes de destruction massive et de tous les missiles balistiques. Par ailleurs, l’AFP relève qu’ils reprennent des formulations régulièrement utilisées par les États-Unis et leurs alliés, pour faire référence aux capacités militaires croissantes de la Chine : “Les dirigeants sont opposés à toute guerre d’agression et sont engagés à rechercher des solutions permanentes et durables. Ils sont fermement opposés à toute tentative unilatérale de modifier le statu quo par la menace ou le recours à la force ou à la coercition, où que ce soit dans le monde. Ils ont également réaffirmé le principe du droit international coutumier selon lequel aucune acquisition territoriale résultant d’un conflit armé n’est permise.”

« Le Japon et les membres du FIP restent des partenaires fermes l’un pour l’autre »

La collaboration s’est renforcée avec le Japon et le FIP. Les partenaires se sont engagés à renforcer les échanges en matière de défense par des escales dans le Pacifique d’avions et de navires des Forces japonaises d’autodéfense, “sur la base de demande nationale” dans “le respect de la souveraineté, des politiques et des processus nationaux”. C’est aussi le changement climatique dont il a été question : “la plus grande menace” pour les leaders du Pacifique. Là aussi le Japon veut se montrer un partenaire sûr et annonce qu’il mobilisera sa technologie, son savoir-faire et ses ressources financières pour renforcer sa coopération dans les domaines de l’action climatique, de la réduction des risques de catastrophe. “Les dirigeants se sont engagés à ce que le Japon et les membres du FIP restent des partenaires fermes l’un pour l’autre pour réaliser ensemble leur vision commune dans la région du Pacifique”, conclut le communiqué. La 11e édition de la Pacific Islands Leaders Meeting se déroulera en 2027 toujours au japon.

Avec communiqué