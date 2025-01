Les lions sont de sortie pour accueillir le « Serpent de bois »

Kung hei fat choy ! Après l’année du Dragon s’est ouverte ce matin celle du Serpent de Bois. Un passage célébré au temple Kanti puis au siège du Si ni Tong, avant que les lions, fraîchement réveillés ne partent à l’assaut des commerces du centre-ville pour apporter chance et prospérité. Danses, percussions, encens et pétards étaient aussi de la partie, et ce n’est que le début de 15 jours de célébrations qui passeront notamment par une grande journée culturelle, le 9 février à Mamao.

Impossible de les rater. Rouges ou dorés, accompagnés de pétards ou de percussions traditionnelles, les lions ont bien été réveillés ce mercredi matin et ont débuté, par troupeaux entiers, leur tournée annuelle. Les premiers « Kung hei Fat Choy » (ou Gong Xi Fa Cai suivant que l’on choisisse le cantonais ou le mandarin) ont été lancés au temple Kanti ce matin, où s’étaient réunis des membres des associations culturelles chinoises. En attendant l’ouverture du nouveau centre culturel de Mamao – inauguré « dans trois ou quatre mois en croisant les doigts » – c’est au siège historique du Sini Tong, rue Colette, que la célébration s’est ensuite déplacée.

Les responsables de la fédération, quelques officiels comme la représentante « rouge » Tepuaurii Teriitahi, ainsi que le consul de Chine avaient fait le déplacement. Ils ont eu le droit à une danse particulièrement relevée des lions qui ont « mangé » leurs premières enveloppes rouges. Pas les dernières puisque les troupes – plusieurs associations se partage l’intense mais très bref marché de ces tournées – sont immédiatement parties à l’assaut des magasins du centre-ville, pour chasser « tout le négatif » et apporter la chance, la joie et surtout la prospérité pour cette nouvelle année.

« Contribuer à la richesse culturelle de la Polynésie »



Après l’année du Dragon s’ouvre celle du Serpent de bois. Mais pour le Sini tong, l’important n’est pas vraiment dans le zodiac chinois, mais dans les célébrations elles-mêmes, « vitrine de la culture chinoise ». « Ce qui est magique ici en Polynésie, c’est à la fois la diversité et l’harmonie culturelle, se réjouit Patrick Yeung, le président de Wen Fa. Quand on voit cette période de festivités où tout le monde s’habille en tenue chinoise, l’ambiance dans les école, le défilé des lanternes… Ça donne une belle image qu’on donne du pays. C’est un moyen de contribuer à la richesse culturelle qu’on a en Polynésie ».



Une richesse culturelle qui sera plusieurs fois étalée dans ces prochains jours. D’abord avec le bal du nouvel an ce samedi au temple Kanti, sur invitation, puis le cocktail de la présidence, le 7 février, plutôt destiné à la communauté chinoise. Mais surtout, avec la Journée culturelle dans les jardins du temple Kanti, qui attire tous les ans des centaines de petits et grands, et qui est organisée cette année le dimanche 9 février. La période des festivités se terminera bien sûr par le défilé des lanternes au départ de la mairie de Papeete, le 15 février prochain.