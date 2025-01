Marquises : le Comité de gestion du bien Unesco est créé

Le conseil des ministres a acté ce mercredi à Nuku Hiva la création du Comité de gestion du bien « Te Henua Enata » inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis juillet 2024. Cette structure doit établir une feuille de route permettant de préserver l’intégrité du bien. Le gouvernement s’est aussi penché sur la nécessite de restaurer certains sites « dans un état de dégradation avancée ».

Projet d’aéroport international, infrastructures maritimes et routières, PGA à l’échelle de l’archipel… Le conseil des ministres délocalisé avait rendez vous à Nuku Hiva ce mercredi. Des projets à étudier donc, mais aussi des réalisations à suivre : c’est le cas de l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, effective depuis juillet 2024. Le gouvernement a pris un arrêté portant création, organisation et fonctionnement du comité de gestion du bien.

Préserver et valoriser

« L’objectif principal du Cogest est la préservation de la valeur universelle exceptionnelle des îles Marquises, tout en favorisant leur valorisation et leur gestion durable. La composition du Cogest a été établie de manière à garantir la représentation équilibrée des institutions, des experts et des communautés locales », détaille un communiqué du Pays.

Ce comité est notamment chargé de mettre en oeuvre une centaine de « projets d’actions », destinés par exemple à prévenir le risque incendie sur les sites, limiter la prolifération des espèces invasives, sensibiliser les touristes ou encore développer les capacités d’accueil. « La création d’une telle instance permettra d’assurer une coordination efficace entre les acteurs locaux, territoriaux et étatiques, mais aussi et surtout de consolider la participation des communautés locales, garantissant une gestion inclusive et respectueuse des traditions. »

Des sites « dans un état de dégradation avancée »

Le conseil des ministres a aussi échangé sur un bilan sanitaire réalisé en 2024 sur les 15 sites classés. Il apparaît que plusieurs d’entre eux nécessitent « une attention particulière exigeant des interventions ciblées ». « Des monuments tels que le tohua Hopuau et le tohua Pohauoupo sont dans un état de dégradation avancée, notamment en raison de l’urbanisation ou du manque d’entretien ». Le Pays souligne qu’un travail a été lancé pour programmer des opérations de restauration et diverses « mesures de sensibilisation, visant à souligner l’importance de ces lieux pour l’histoire et l’identité marquisienne ».

Parmi les actions prioritaires identifiées : « la poursuite des inventaires archéologiques dans les vallées d’Anaho et de Ha’atuatua, la finalisation du classement du complexe Tohua Kamuihei Te’i’ipoka, l’organisation d’une mission d’expertise évaluant l’état des tiki du Me’ae Meaiaute, et l’accompagnement de l’initiative culturelle du 15e Matava’a au moyen d’un soutien financier« .