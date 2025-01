Le Si Ni Tong attend toujours son centre socioculturel

Après la pose de sa première pierre en juillet 2022, le chantier du centre socio-culturel Si Ni Tong devait être livré un an plus tard. Début 2025, l’ouvrage n’est pas encore achevée. La présidente de la fédération, qui évoque notamment un retard du aux intempéries, espère pouvoir l’inaugurer cette année. « En croisant les doigts, peut être dans trois ou quatre mois », explique Marie-Claire Gardan.

L’année du serpent de bois sera-t-elle celle de l’inauguration du centre socioculturel Si Ni Tong ? C’est en tout cas ce qu’espère la présidente de la fédération Marie-Claire Gardan. Lancés en juillet 2022, les travaux devaient s’achever un an après. Mais l’édification de cette structure de quatre niveaux, sur près de 1000 m2, destinée à être un espace de transmission de mémoire et de culture mais aussi un lieu d’accueil des personnes âgées, a pris du retard. « Comme dans toute construction il y a toujours des difficultés, il y a eu des pluies, mais on espère pouvoir l’inaugurer, en croisant les doigts d’ici trois ou quatre mois, peut-être », glisse la présidente du Si Ni Tong, sans trop s’avancer.

D’après la présidente, il reste notamment les poses de tuiles. « La toiture nous cause un peu de problèmes, notamment à cause de la pluie ». Une fois cette tâche terminée, il restera encore « les finitions et la peinture ».

Ce projet est attendus depuis plus de dix ans par la fédération d’associations chinoises. Les visiteurs pourront notamment y retrouver toutes les formes d’art de la culture chinoise, comme la calligraphie ou la poésie, ou un espace dédié à la transmission des savoirs culinaires de l’empire du milieu. Les associations membres pourront aussi s’y rassembler et organiser leurs animations.