Les Moorea Swing Boys à San Francisco pour le Bastille Day

Moorea Swing Boys, un groupe de danse de l’île sœur est en déplacement à San Francisco. L’occasion pour ces artistes de faire la promotion du fenua, tout au long de cette journée bleue blanc rouge baptisée Bastille Day par les américains qui aura lieu le 13 juillet prochain.

Le groupe Moorea Swing Boys est actuellement à San Francisco avec 16 musiciens, danseurs et danseuses. Au-delà des 2 shows déjà programmés, les jeunes de l’île soeur auront à cœur de promouvoir le fenua à l’occasion de la célébration de la fête nationale française qui se déroulera non pas le 14 juillet à San Francisco mais la veille le 13. De nombreuses manifestations culturelles, culinaires, sportives, sont programmées, toutes articulées autour du savoir faire français. La culture du fenua sera également mise à l’honneur par les artistes de Moorea au travers de chants et danses. Le groupe animera également des ateliers de tressage, décorticage de coco confection de couronne, et initieront les nombreux visiteurs attendus, aux différentes facettes dans l’art de nouer les pareu.

Le référent du groupe, Thomas Chaves, explique que ce projet a été mis en place il y a trois mois. Depuis les répétitions se sont succédées pour que le groupe soit fin prêt pour cet évènement. « On n’est plus dans le même cadre que ce qu’on fait chez nous » et la rigueur est de mise. Thomas Chaves rajoute même que « l’on ne vient pas se balader, on n’est pas en vacances et ils le savent (…) ce n’est pas tous les jours qu’on a des occasions comme celle-là ».

Entre Tahiti et San Francisco le mercure affiche 6 petits degrés de différence. Les jeunes artistes grelottant de froid, ont du sortir pulls et vestes, tout comme Jimmy Mo Tam Poo. Mais malgré cette différence de température, ils ne regrettent pas d’avoir fait le voyage et compte bien se donner à fond samedi prochain, car le seul leitmotiv du groupe c’est de réussir à tout prix l’édition 2019 du Bastille day.