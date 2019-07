Les questions express de Radio 1 à Herenui Manate, 2ème dauphine de Miss Tahiti (vidéo)

Maintenant qu’elles sont quatre à représenter la beauté à la Polynésienne, Radio 1 a cherché à mieux connaitre Miss Tahiti, ses deux dauphines et Miss Heiva. Derrière le sérieux de leurs écharpes et de leur couronne, les reines de beauté ont accepté de se prêter aux jeux de question/réponse rapide et plutôt insolite. Quel métier rêvait d’exercer Matahari Bousquet ? Le plat que Poevai Garnier aime le moins ? A quelle époque aurait aimé vivre Herevai Hoata ? Et quel super héros serait Hereani Manate ?

La réponse en images !