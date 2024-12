Augmentation du point d’indice: Brotherson refroidit la Fraap

Mardi soir, le gouvernement a mené un nouveau round de discussions avec la Fraap, qui menace de déclencher une grève de la fonction publique territoriale ce vendredi. Après six heures de négociations, « 95 % des points du cahier de revendications ont reçu une réponse », selon le président du Pays, Moetai Brotherson. Cependant, les discussions bloquent sur la demande de revalorisation de 40 % du point d’indice des fonctionnaires, une mesure qui coûterait plus de 11 milliards de francs par an, d’après le gouvernement. « Si mes prédécesseurs ne l’ont pas fait, c’est qu’ils avaient des raisons de ne pas le faire » a déclaré le président ce mercredi. Un projet de protocole d’accord est en cours de rédaction au ministère de la Fonction publique, et une nouvelle invitation a été lancée à la Fraap pour reprendre les négociations ce mercredi soir.

Plus d’infos à venir…