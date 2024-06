Les nouveaux horaires des écoles primaires, commune par commune

Le gouvernement a diffusé les nouveaux horaires des écoles publiques du premier degré. Ils seront appliqués dès la rentrée scolaire de 2024. Ils diffèrent de commune en commune, avec parfois de grands écarts car à Hitiaa et Papara, il n’y aura pas d’école l’après-midi. Sur Taiarapu, Teva i Uta et Paea, deux après-midis d’école ont été gardés. Pour les autres, ça commence à 7h30 ou 8h et ça se termine entre 13h30 pour certaines et 15h pour d’autres.

Cette réforme mise en place depuis plus de 10 ans dans l’Hexagone, devait être mise en place au fenua à la rentrée dernière. Son application avait été suspendue par le ministre de l’Éducation, Ronny Teriipaia, pour permettre « une meilleure organisation de l’accueil des élèves et du transport scolaire ». Ce changement impliquait une réduction des temps d’enseignement qui sont aujourd’hui de 27 heures par semaine à 24 heures. En mars dernier, il avait lancé une consultation citoyenne des parents d’élèves. Ils devaient voter entre six options. 22 000 personnes avaient voté, aucun des six scénarios n’a été retenu mais deux d’entre eux avaient obtenu 27% des voix. Un qui proposait un rythme classique : cours le matin et l’après-midi sauf les mercredis et vendredis et un deuxième plus révolutionnaire : des cours qui s’arrêtent à midi. C’est ce choix qui a été fait pour les communes de Hitiaa et Papara.

Les communes avaient aussi été mises dans la boucle mais récemment le ministre avait laissé entendre que le Syndicat pour la promotion des communes se désintéressait du sujet lors d’une séance à l’assemblée. Ce à quoi les communes avaient répondu qu’elles auraient préféré être consultées en premier. Certaines se disaient « pas rassurées » car « il y a toute une organisation à prévoir ». Notamment concernant les transports scolaires. C’était d’ailleurs un autre objectif recherché avec cette réforme : décongestionner les routes en réduisant le nombre de voitures présentes au même moment aux mêmes endroits.

Pour Arue, ce sera 7h30-11h30 le matin et 13h-14h30 l’après-midi. Pas de cours le mercredi après-midi, ni le vendredi après-midi où l’école se terminera dès 11h. C’est la même chose pour Mahina avec une variante l’après-midi où les cours reprennent et terminent plus tôt. Sur Faa’a, ça commence à 8h jusqu’à 11h30 ou 12h selon les écoles. Puis ça reprend à 12h30 ou 13h jusqu’à 14h30 ou 15h. Ce sera plus ou moins les mêmes horaires sur Papeete et Pirae. A Hitiaa, les cours n’auront lieu que le matin de 7h30 à 12h30 et le vendredi jusqu’à 11h30. Tous les après-midis sont libres. La même chose à Papara. Sur Taiarapu-est et ouest, Teva i Uta et Paea, ce sont presque les mêmes horaires mais avec deux après-midis travaillés. A Moorea, 7h30 – 11h30 le matin et 12h30-14h l’après-midi. Les mercredi et vendredis après-midi sont libres et l’école se termine à 11h le vendredi. Avec ces nouveaux horaires, le gouvernement espère « améliorer la qualité de l’enseignement, optimiser le bien-être des élèves et des enseignants ».

Retrouvez l’ensemble des horaires dans le document téléchargeable ci-dessous :

