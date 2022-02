Les nuisances sonores provoquent la fermeture nocturne du parking de Aorai Tini Hau

La ville de Pirae a annoncé la fermeture du parking de Aorai Tini hau entre 1 heure et 6 heures du matin pour « assurer la protection de la santé publique et la tranquillité au sein de la commune ». La consommation de boissons alcoolisées est également interdite sur le site et aux alentours.

La commune de Pirae l’a annoncé jeudi, le parking de Aorai Tini hau est fermé entre 1 heure et 6 heures du matin. La décision a été prise suite à des « faits répétitifs de nuisances sonores et de consommation de boissons alcoolisées sur le site Aorai Tini hau constaté par les riverains et la police municipale ». À présent toute consommation d’alcool y est également interdite, ainsi qu’aux alentours. L’arrêté municipal peut être contesté dans un délai de 2 mois.

Arrêté municipal interdisant l’accès au parking et la consommation d’alcool.