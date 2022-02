La Polynésie au 58e Salon International de l’Agriculture

Du 26 février au 6 mars, la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie française tient le stand « Tahiti et ses richesses », porte de Versailles à Paris. Elle y présente « les produits d’exception » du Pays et certains vont participer au Concours général agricole qui récompense les meilleurs produits du terroir français. Ce salon accueille chaque année environ 500 000 visiteurs et 1 000 exposants.

La Chambre de l’Agriculture et de la Pêche Lagonaire (CAPL) fait le déplacement jusqu’à Paris pour le rendez-vous annuel du Salon international de l’agriculture. La 58e édition est baptisée « édition des retrouvailles » puisque l’événement n’a pas eu lieu l’an passé. En tout, pas moins de 1 000 exposants de la France entière y sont rassemblés du 26 février au 6 mars. C’est avant tout l’occasion de valoriser les produits du terroir en leur offrant une visibilité : 500 000 visiteurs s’y rendent en moyenne chaque année, indiquait le conseil des ministres du 2 février.

Une reconnaissance nationale : les récompenses du Concours général agricole

La délégation de la CAPL compte 3 membres qui présentent des produits d’exception, issus de producteurs ou transformateurs des filières de la vanille de Tahiti, du monoï de Tahiti, de la canne à sucre mais aussi de la filière perle de Tahiti. Certains de ces produits sont inscrits au 130e Concours général agricole. Il s’agit de 7 produits de vanilla tahitensis dans la catégorie épices et de 12 produits issus de 4 distilleries locales dans la catégorie « rhum et punchs », comme l’explique Heipua Firuu, secrétaire générale de la CAPL par intérim.

« Plus-value et visibilité dans les circuits de distribution »

Cette compétition rassemble des producteurs de toute la France et récompense la qualité des produits dans les différentes catégories par des médailles d’or, d’argent et de bronze qui sont ensuite visibles sur les produits vendus. Comme l’explique Heipua Firuu, c’est un atout commercial non négligeable, « une plus-value sur les produits et une meilleures visibilité dans les circuits de distribution« . Lors du salon les professionnels ont également l’occasion d’échanger autour de leur savoir-faire et de rencontrer de nouveaux partenaires financiers.