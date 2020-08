Les partenaires sociaux demandent le retour à la quatorzaine

Réunis mardi matin puis en début d’après-midi, les syndicats de salariés et la CPME souhaitaient des mesures plus contraignantes que celles annoncées par l’État et le Pays, notamment le retour à la quatorzaine et le report de la rentrée des classes.

Les partenaires sociaux se sont vus deux fois dans la journée de mardi pour faire une lettre au président du Pays et au haut-commissaire. Quatre mesures leur semblent indispensables, mais les annonces faites par Dominique Sorain et Édouard Fritch ne sont pas de nature à les satisfaire.

Ils souhaitaient d’abord le retour à la quatorzaine en site dédié pour tous les arrivants, y compris les touristes. Une éventualité rejetée par le président, qui continue d’affirmer que dans ces conditions – et même dans le cas d’une septaine – les touristes ne viendront pas en Polynésie. Et Édouard Fritch a insisté sur le fait que, d’après les enquêtes sanitaires, les contaminations récentes ne sont pas le fait des touristes.

En second lieu, les partenaires sociaux demandent un report de deux semaines de la rentrée des classes, « le temps de voir l’évolution », dit Cyril Le Gayic. Le leader de la CSIP évoque aussi le port du masque obligatoire dans tous les espaces publics, mais pour l’instant il n’est question de l’imposer que dans les commerces et dans les collèges et lycées.

Enfin, ils souhaitent que les masques soient moins chers.

Maxime-Antoine Michard, président du Syndicat des restaurants, bars et snack-bars, estime « qu’on se trompe de sujet » en stigmatisant les restaurants, car « ça aurait très bien pu se produire dans n’importe quel autre lieu où il y avait des rassemblements ». Pour lui, c’est l’absence d’un cadre réglementaire assez strict et le « manque de civisme » qui ont posé problème.