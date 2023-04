Les petites mains de la propagande électorale s’activent

Ce lundi, 172 personnes ont été missionnées pour effectuer la mise sous pli de la propagande électorale des trois partis encore en lice. Au total, 209 375 enveloppes vont être conditionnées avant d’être transmises à chaque électeur.

Ça s’active au gymnase de Arue. À 7 jours du deuxième tour des territoriales, l’heure est à la mise sous pli de la propagande électorale des trois partis encore en lice. Objectif : préparer les 209 375 enveloppes destinées à éclairer le choix des électeurs. Des enveloppes qui contiennent des bulletins de vote, mais aussi la profession de foi de chaque liste de candidats. Pour assurer cette tâche, 172 vacataires sélectionnés par le SEFI sont à pied d’œuvre depuis ce lundi matin. « Ils sont payés à l’enveloppe, précise June Vivish, cheffe du bureau de la réglementation et des élections au Haut-commissariat. Chaque table réalise un nombre d’enveloppes qui est ensuite divisé par le nombre de vacataires présents sur la table. » Le tarif pour une enveloppe est de 23 francs et les salaires peuvent donc varier en fonction du temps pris par chacun.

Les vacataires, tous demandeurs d’emploi, ont été embauchés pour maximum deux journées. Un travail à la chaîne et méthodique qu’il faut effectuer rapidement pour essayer de gagner un maximum d’argent tout en s’assurant que chaque enveloppe contienne ce qu’il faut. Et pour y arriver, chacun à sa technique, Jimmy a découvert ce petit boulot lors des présidentielles et pour lui, il faut être rapide mais surtout efficace : « Dans ce travail-là, il faut plus se coordonner et s’entraider ». À sa table, chacun a un rôle précis, « une partie prend les professions de foi et l’autre met sous enveloppe. »

Chaque électeur devrait donc recevoir son enveloppe avant dimanche. À noter que pour ce second tour le Tavini a fait le choix de fournir au service du haussariat sa profession de foi seulement pour Tahiti et Moorea. Avis donc aux électeurs des autres îles, vous retrouverez dans vos enveloppes seulement celles du Tapura et de A Here ia Porinetia.