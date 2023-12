Les pistes de Ahe et Ana’a enfin éclairées

Les aérodromes de ces deux atolls des Tuamotu, de plus en plus fréquentés depuis 2019 peuvent désormais accueillir des vols domestiques de nuit. Les evasans d’urgence seront elles aussi facilitées.

C’est fait. La piste de l’atoll d’Ana’a, construite en 1976 et celle de Ahe, datant de 1996 sont désormais éclairées. Les chantiers sont terminés depuis octobre, mais les travaux sont terminés, ne manque plus que l’homologation de l’aviation civile d’État. Situées respectivement à 415km et 484 km de Papeete, ces deux îles ont vu le nombre de leurs visiteurs augmenter considérablement en 4 ans (+ 78.2% pour Anaa et + 99.3% pour Ahee, par rapport à 2019), entre autres grâce aux nouvelles règles de dessertes mises en place lors de la passation d’une DSP à Air Tahiti en 2021. Ainsi, en 2022, 3 932 passagers ont atterri à Ana’a contre 9 655 à Ahe. « Ce nouvel équipement va permettre d’accueillir des vols domestiques de nuit, mais aussi et surtout de faciliter les evasans d’urgence par avion en permettant aux compagnies commerciales de les effectuer au moyen d’avions de type ATR 42 et 72 », précise la présidence dans un communiqué. Un investissement global, co-financé par l’État et le Pays, représentant un budget de 830 millions.

Avec communiqué