«Les Polynésiens sauront être présents lors de la venue de Macron»

L’association 193 dénonce, au travers d’un communiqué de presse, le silence des tavana durant le congrès des communes à Rikitea, sur le fait nucléaire et ses conséquences. L’association 193 annonce qu’elle accueillera d’ailleurs le Président Macron « pour manifester un autre son de cloche que celui que jouent ensemble sans scrupule l’État et le Pays ».

« Le fait nucléaire (…) la pièce majeure de l’Histoire du fenua »

L’association 193 considère qu’on ne peut dissocier le fait nucléaire du devenir des populations du fenua, sur le plan sanitaire et environnemental. Elle dénonce le fait que les organisateurs du 30ème congrès des communes n’aient pas « jugé utile de retenir cette problématique ». L’association 193 considère que les tavana ont tout simplement cautionné ce fait et ont esquivé le « sujet crucial des conséquences nucléaires » qui ont pour effet la souffrance de nombreuses familles. D’autant plus, précise-t-elle, que les tavana se sont réunis aux « frais des contribuables ».

« Les faux-semblants d’efforts du président et de son gouvernement »

L’association 193, dans son communiqué, égratigne aussi le président Édouard Fritch ainsi que son gouvernement, faisant état de « faux-semblants (…) de mensonges et mascarade par crainte de froisser l’État au risque de perdre des financements auxquels se greffent les Maires à la veille d’élections déterminantes pour leur maintien en fonction ! » L’association 193 appelle tous les élus du fenua à être « un peu audacieux » concernant le fait nucléaire. Cela apporterait selon elle, « un souffle nouveau à l’environnement politique et mettrait enfin l’État face à sa responsabilité pénale ».

L’association 193 va accueillir Macron de pied ferme

L’association 193 estime que le fait de ne pas aborder la question du fait nucléaire et ses conséquences, surtout en présence des Etats et territoires insulaires du Pacifique ainsi que les représentants de l’Organisation Mondiale de la santé (OMS) au fenua, sert à « annihiler certains esprits ». L’association assure d’ailleurs dans son communiqué que « les Polynésiens ne sont pas dupes et sauront (…) être présents lors de la venue de Macron, Président de la République française, pour manifester un autre son de cloche que celui que jouent sans scrupule l’État et le Pays ! ».