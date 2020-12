Les premiers gagnants du Jeu Happy Xmas

Pas moins de 24 gagnants ont été tirés au sort pour la première des cinq étapes du jeu-concours Happy Xmas organisé par la Pacifique des Jeux en partenariat avec Radio 1, Tiare FM, TNTV et Tahiti Infos. Tuania Tearoha est reparti avec un vélo Giant XTC 3.

C’est Noël avant l’heure pour les gagnants du premier des cinq tirages au sort du jeu-concours Happy Xmas organisé par la Pacifique des jeux en partenariat avec Radio 1, Tiare FM, TNTV et Tahiti Infos . Depuis le 16 novembre, les participants peuvent remplir un bulletin de participation disponible dans tous les points de vente de la Pacifique des jeux participants et dans le quotidien Tahiti Infos, en joignant cinq tickets déjà grattés non gagnants des jeux de grattage de la Pacifique des Jeux (sauf Numéro Fétiche) : Rubicolor, Miel d’Or, Miel d’or Double, 10xCash, 20xCash, 50xCash, Astro et Tu’aro Maohi. Le tout est à déposer dans une urne présente dans l’un des points de vente de la Pacifique des Jeux participants à l’opération. Les joueurs peuvent aussi choisir de participer librement en adressant le tout directement à la Pacifique des Jeux, ou encore en adressant une demande de participation gratuite à la Pacifique des Jeux.

Mardi, le premier tirage au sort a été effectué en direct dans les locaux de Radio 1 et 24 joueurs ont déjà été tirés au sort. Parmi eux, Tuania Tearoha est reparti avec un vélo Giant XTC 3 et trois participants ont été sélectionnés pour le Méga Tirage du 28 décembre prochain. Avant cela les prochains tirages au sort auront lieu les 8, 15 et 22 décembre. Le grand gagnant pourra espérer repartir le 28 décembre avec une Suzuki Swift et un vélo VAE Fathom E+ 3 Power… La liste complète des 24 gagnants est à retrouver ci-dessous. Parmi eux :

TUANIA TEAROHA : Un vélo Giant XTC 3 commercialisé par Intersport

VAIHERE AMARU : Ecouteurs Smile Jamaica Bluetooth Denim MARLEY, offert par Vodafone, d’une valeur de 4 900 Fcfp

CEDRIC LABORDE : Un bon d’achat dans les magasins Champion d’une valeur de 5 000 Fcfp

NAEA ARIITAI : Un bon d’achat dans les stations Shell et Pacific d’une valeur de 5 000 Fcfp

BEATRICE MEZIANE : Une pochette de tickets à gratter de la Pacifique des Jeux d’une valeur de 5 000 Fcfp

VANESSA TEVENINO, PHILIPPE MAPU et MICHEL LAW : Participation au Méga Tirage du 28 décembre 2020