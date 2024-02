Les prix à la pompe inchangés en février

Le conseil des ministres a décidé de maintenir les prix à la pompe au 1er février, dans un contexte de relative stabilité des prix du brut.

Pas d’augmentation sur le plein au mois de février : le gouvernement réuni ce mercredi en conseil des ministres maintient les prix de détail des hydrocarbures.

Le compte-rendu indique que « le gouvernement poursuit la mise en œuvre concrète des engagements pris concernant la protection du pouvoir d’achat des ménages en matière d’énergie, dans un contexte où la hausse des prix sur les douze derniers mois concerne surtout les produits alimentaires (+1,6%) et boissons non alcoolisées (+9,6%), les loyers d’habitations (+5%) et les produits et services de santé (+2,5%). »

De son côté, le prix du pétrole à Singapour, où la Polynésie se fournit, reste relativement stable : il se maintient au prix constaté en novembre, bien loin du pic post-Covid de janvier 2022.