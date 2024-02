L’ancien directeur de la DGEN avait fini bon dernier du vote consultatif organisé au sein du personnel de la chaine du Pays. Le jury, réuni lundi, puis le conseil d’administration de ce mardi l’ont pourtant choisi, mais l’ex-directeur Yves Haupert est également nommé, au poste de directeur général délégué, a annoncé Moetai Brotherson au personnel de la chaîne ce mercredi après-midi

Il avait été annoncé comme le candidat favori de la présidence. Il a aussi été choisi par le jury, réuni hier pour clore plusieurs semaines de processus de sélection. Karl Tefaatau est nommé directeur général de TNTV, a confirmé ce mercredi Moetai Brotherson au personnel de la chaîne. Éphémère PDG d’Air Moana, il avait surtout piloté pendant 8 ans la Direction générale de l’économie numérique (DGEN), et siège depuis quelques mois au Cesec en tant que spécialiste de la « sécurité économique », domaine dans lequel il a créé une entreprise de conseil. Un profil qui semblait coller avec la volonté de changement – et de développement de la présence numérique de la chaine – mis en avant depuis plusieurs mois par Moetai Brotherson pour la chaîne du Pays. Le président a d’ailleurs reçu mardi matin les trois candidats pour des entretiens et des questions supplémentaires, alors même que le jury avait déjà fait ses choix. Le personnel de TNTV aussi, et ils n’étaient pas en faveur de Karl Tefaatau : lors du « grand oral » et du vote organisé vendredi dernier dans les locaux de la chaîne, le candidat avait rassemblé moins de 10 voix, contre une quarantaine pour Yves Haupert, ancien directeur de l’établissement. Mais la présidence avait été très claire sur le caractère « consultatif » de ce scrutin, qui aurait tout de même été « pris en compte » par le jury et le conseil d’administration. « Il y avait des dizaines de points de notation, rappelait en fin de semaine dernière un de ses membres. Et beaucoup portaient sur le projet qui était porté pour la chaîne. » Un projet que Karl Tefaatau devra désormais développer, tout en réduisant la dépendance de TNTV aux subventions publiques – plus d’un milliard de francs l’année passée – comme l’a ouvertement demandé Moetai Brotherson. Le dirigeant devrait, dès les premiers jours de février, prendre la succession de Mateata Maamaatuaiahutapu, qui, après huit ans à la direction générale, doit redevenir « cheffe d’antenne ».

Yves Haupert « en soutien »

L’ancien responsable de la communication de Gaston Flosse et d’Édouard Fritch, qui avait déjà dirigé la chaîne entre 2007 et 2013, avait donc terminé largement en tête du vote consultatif organisé au sein du personnel vendredi dernier. Il est nommé directeur général délégué, « en soutien » de Karl Tefaatau. Yves Haupert avait fait partie des premiers à postuler à la direction générale de TNTV après l’annonce de la démission de Mateata Maamaatuaiahutapu. C’était en novembre dernier, et le conseil d’administration, dirigé par l’élu Tavini Heinui Le Caill, n’avait pas été tout de suite convaincu. Le président Moetai Brotherson avait préféré, début janvier, lancer un appel large à candidature sur les réseaux sociaux, pour s’assurer de trouver un dirigeant « capable d’innover pour améliorer et réinventer » la première chaîne du Pays. De l’avis général, Yves Haupert ne partait pas favori. Peut-être parce qu’il avait déjà dirigé TNTV entre 2007 et 2013, une période marquée par des restructurations, un plan social et des menaces de dissolution de l’établissement public audiovisuel, entretenue notamment du côté indépendantiste. Peut-être aussi parce qu’il a officié plusieurs fois comme responsable de la communication présidentielle, sous Gaston Flosse puis d’Édouard Fritch entre les années 2000 et juillet 2023. Devenu depuis « chef de mission au ministère des grands Travaux et de l’Équipement, auprès de Jordy Chan », il avait pourtant passé toutes les étapes du processus de sélection. Retenu parmi les 8 dossiers « intéressants » par les administrateurs, placés parmi les trois finalistes après son audition par le jury, Yves Haupert avait aussi largement dominé le scrutin – purement consultatif – organisé vendredi dernier au sein du personnel de TNTV. Un soutien qui a probablement beaucoup pesé dans la décision de le faire revenir dans l’équipe dirigeante.