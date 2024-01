Les prix de l’alimentaire prennent 1,4% en 2023… Et 18% en quatre ans

Après deux années d’envolée, l’indice des prix à la consommation a retrouvé une courbe plus classique en 2023 avec une inflation contenue à 0,6% d’après les derniers relevés de l’ISPF. Les prix pourtant, n’ont pas baissé pour retrouver leur niveau d’avant-Covid. Notamment du côté des produits alimentaires, nerf de la guerre du pouvoir d’achat, qui ont connu, l’année dernière, des trajectoires diverses : +15,1% sur un an pour les fruits, +4,2% sur les légumes, mais -2,8% sur les viandes et -5,7% sur graisses.

8,5% d’augmentation en 2022, et 0,6 en 2023. C’est peu de le dire, l’inflation s’est calmé ces douze derniers mois. Ce qui ne veut pas dire que les portefeuille des polynésiens ont été soulagé : les prix, après avoir grimpé, au total, de plus de 10% au sortir de la crise sanitaire, n’ont pas baissé. Ils ont seulement augmenté moins vite l’année passée : +0,6% au global d’après le dernier relevé de l’ISPF. Le mois de décembre a été marqué par une augmentation minime de l’Indice des prix à la consommation (+0,2%) et même par une baisse du prix des produits alimentaires : -0,8% sur le mois. Ce qui ramène l’augmentation annuel de leur prix à 1,4%, avec des disparités importantes : +15,1% sur un an pour les fruits, 4,2% pour les légumes, mais -2,8% sur les viandes et -5,7% sur les huiles et graisses. Sur trois ans, ces mêmes produits alimentaires ont vu leurs prix bondir de près de 18%. Une hausse qui risque de ne jamais être compensée.

Sur l’ensemble de l’année 2023, ce sont surtout les boissons non alcoolisés (+9%) et alcoolisées (+6.5%) qui ont tiré l’indice à la hausse (+6,4%), le tabac (+6,7%), les loyers (+5%), ou les produits et services de santé (+2,8%), d’éducation (+4,4%) ou la restauration (+3,8%). En revanche, et toujours sur douze mois glissant les transports (-3,8%), et notamment les carburants (-10%) ou l’aérien (-2.8%), l’électronique (-6,4%), la téléphonie (-7,1%) l’habillement (-3%) les assurances (-2,2%) ou encore les hébergement (-1,3%) sont en baisse.