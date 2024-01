L’enseigne Picard s’installe à Pirae

Le premier magasin Picard du fenua ouvre à Pirae à la mi-février, à quelques mètres du carrefour de l’hippodrome. L’enseigne française spécialisée dans le commerce de détail de produits alimentaires surgelés veut offrir aux clients polynésiens « une expérience particulière » avec un espace de 200m2 et une gamme complète de 550 produits surgelés.

Picard fait son entrée sur le marché local. Depuis ce matin, l’enseigne du tout premier magasin de la marque est apprue dans le paysage de Nahoata, à Pirae. Située à quelques pas de la quincaillerie et de la pharmacie, l’établissement de 200m2, spécialisé dans le commerce de détail de produits alimentaires surgelés, ouvrira ses portes d’ici mi-février. Cette chaîne de magasins, bien implantée en Europe, souhaite depuis quelques années déjà étendre son activité dans le Pacifique. Après s’être attaquée au marché calédonien en ouvrant trois établissements sur le Caillou, la marque espère désormais convaincre les Tahitiens.

550 produits surgelés

Les futurs clients retrouveront dans les alignements de congélateurs – pour débuter en tout cas – 550 produits sur les quelques 750 vendus en Calédonie et sur les 1 000 proposés à la vente en Europe. Fruits et légumes, viandes, plats cuisinés, pains et pâtisseries, glaces et sorbets … le choix reste large malgré les nombreuses contraintes qu’implique l’ouverture d’une telle enseigne en plein cœur du Pacifique. Car on le sait, l’importation de produits surgelés au fenua est très réglementée. Les porteurs du projet ont dû concilier l’application des règles de biosécurité locale, l’analyse des prix pour rester compétitif et bien sûr la logistique. « Ce qui a été le gros frein, c’est d’obtenir toutes les autorisations », explique Andrew Jean, le directeur du magasin.

« Une expérience particulière »

Il aura ainsi fallu un an aux propriétaires de Picard Calédonie pour parvenir à poser leurs 60 congélateurs. Pour leur entrée sur le marché local, les investisseurs ont opté pour un magasin Picard sous la forme de « Bienvenue en cuisine ». Ce concept lancé en 2022 en Europe, veut offrir aux clients « une expérience particulière ». L’enseigne conserve bien sûr son ADN, avec son schéma d’implantation de meubles froids en forme de serpent avec un parcours type établie pour faciliter la vie des visiteurs. « On veut se rapprocher au maximum des clients, en proposant sur la partie visuelle, une cuisine des années 70, mais à laquelle on va ajouter de la couleur en fonction des différentes références et surtout vers lesquelles on va se rapprocher des valeurs et des engagements de Picard, explique Maxime Soviche, responsable logistique Picard Calédonie, en mission au fenua.

Dégustation et Click and collect

Ce concept arrive également avec une offre de services supplémentaires, avec la possibilité pour les clients de déguster les produits au niveau d’un îlot central. Le magasin proposera aussi un système de Click and collect permettant aux plus pressés de passer commande en ligne avant de récupérer leurs achats au comptoir. Et pour ceux qui se demandent si d’autres magasins du genre pourraient s’installer dans d’autres communes, les responsables expliquent qu’ils n’écartent pas l’idée mais que cela dépendra de évidement de l’engouement créée par l’ouverture de ce premier magasin.