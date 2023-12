Les prix et l’emploi à la hausse en novembre

L’ISPF a publié ses derniers chiffres mensuels, au sujet de l’inflation, de l’emploi et du bâtiment.

Après une légère baisse en octobre (-0,2%), l’indice des prix à la consommation repart à la hausse en novembre, avec une augmentation minime (0,1%). L’ISPF, qui calcule cet indice chaque mois pour déterminer l’inflation, pointe deux secteurs pour expliquer cette augmentation. D’une part, les prix des produits alimentaires sont un peu plus élevés (0,6%) qu’en octobre, où une baisse de près d’un point (-0,9%) avait été enregistrée. Dans le détail, ce sont les produits de la mer qui ont le plus augmenté en novembre (2,6%), devant les fruits (2,2%).

On constate en revanche une baisse de prix des vêtements (-0,7%) ou des chaussures (-0,8%). Et d’autre part le coût des transport, qui augmente de 0,1%. Bref, l’inflation se fait toujours sentir, avec une hausse des prix de 4% sur l’année écoulée.

L’emploi en légère hausse dans le secteur marchand

L’ISPF a également publié ses chiffres de l’emploi salarié du secteur marchand. À savoir le primaire, l’industrie, la construction, le commerce, l’hôtellerie restauration et les services à l’exclusion, donc du secteur public. En octobre, l’ISPF relève que l’emploi progresse dans tous les secteurs par rapport au mois précédent. Sur l’année glissante, les chiffres sont en progression de 3,7 points. Là encore, les chiffres sont en hausse si on les compare à la période 2018-2022, où l’augmentation moyenne annuelle tournait autour de 2,5%.

Enfin, on connaît également l’index des bâtiments et des travaux publics, à savoir l’évolution des charges qui pèsent sur les entreprises du secteur. Et elles sont en baisse, de -0,3% en novembre. « Cette évolution s’explique principalement par la diminution des prix des matériaux de construction (- 0,6 %) dont les matériaux métalliques (- 1,1 %), les matériaux végétaux (- 1,1 %), les matériaux chimiques (- 0,5 %) et les matériaux minéraux (- 0,5 %) », note l’ISPF, qui souligne toutefois que cet index reste en hausse sur l’année (0,1%).