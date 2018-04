Les procurations possibles jusqu’à dimanche

La cour de la Direction de la sécurité publique (DSP) ne désemplit pas ces derniers jours. Electeurs et électrices se précipitent pour effectuer les démarches de leurs procurations. Une élection à laquelle tout le monde veut pouvoir participer, même loin de son bureau de vote.

La direction de la sécurité publique (DSP) accueille depuis près d’une semaine tous les électeurs qui ne pourront pas se rendre aux urnes ce dimanche pour des raisons professionnelles ou encore de santé, afin d’établir des procurations. En quelques jours, c’est plus d’un millier de sésames rose et blanc qui ont été délivrés. Le commissaire de la DSP, Mario Banner, a affecté trois officiers de police judiciaire, habilités par le juge du tribunal de première instance, à l’examen de ces procurations. « Cela fait quand même trois personnes que nous retirons de la voie publique, (…) mais c’est vrai qu’ils sont occupés plus qu’il n’en faut ». Mario Banner explique d’ailleurs que les procurations peuvent se faire jusqu’à la dernière minute, ce dimanche.

Stéphanie est inscrite sur la liste électorale de Takaroa, mais elle vit désormais à Paea. Pour elle, pas question de ne pas accomplir son devoir de citoyenne.

Nathalie est étudiante et originaire des Gambier. C’est sa première participation à une élection. Pas question, là non plus, de la rater.