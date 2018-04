Hinano Teanotoga à la tête d’une nouvelle délégation aux investissements

Le compte-rendu du conseil des ministres a annoncé mercredi la création d’une nouvelle Délégation polynésienne aux investissements. L’arrêté de nomination de Hinano Teanotoga à la tête de cette nouvelle délégation avait été pris en février dernier.

Le conseil des ministres a acté mercredi la création d’une nouvelle délégation polynésienne aux investissements. « Plusieurs projets d’investissements majeurs d’investisseurs locaux et internationaux sont actuellement engagés ou à l’étude. Le démarrage effectif de ces projets représente un enjeu prioritaire pour le développement économique du Pays et la création d’emplois durables », indique le compte-rendu du conseil des ministres. « Les investisseurs ont besoin de disposer d’un « guichet unique » au sein du Pays qui les accompagnera dans toutes leurs démarches et les aidera à faire avancer leur projet. » La délégation a donc été mise en place pour « garantir la fluidité des relations entre l’administration et les investisseurs » et « s’assurer de la bonne coordination de la communication réalisée autour des différents projets d’investissement ».

L’arrêté de nomination de la directrice de cette nouvelle délégation avait été pris en février dernier. C’est l’ancienne directrice des ressources marines et minières, également Miss Tahiti 1997, Hinano Teanotoga, qui prendra la direction de cette nouvelle délégation.