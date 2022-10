Les professionnels de santé des îles se forment aux situations d’urgence

Dans le cadre du projet de formation continue en soins de santé primaires proposée par la Direction de la santé, les infirmiers et les médecins des archipels ont désormais la possibilité de se former sur les soins d’urgences. La première session s’est déroulée cette semaine et les premiers professionnels de santé ont reçu une attestation de formation cet après-midi.

C’est une excellente nouvelle pour les professionnels de santé des îles ! La direction de la santé, dans le cadre du projet de formation continue en soins de santé primaires, leur propose de se former sur les soins d’urgences. Régulièrement confrontés à des situations sur lesquelles ils doivent se montrer efficaces sans délai, il est important qu’ils soient au fait des dernières avancées en terme d’urgence. Et c’est avec cet objectif en point de mire que le module s’articule.

Le Centre d’Enseignement des Soins d’Urgences (CESU) et le Centre Hospitalier de Polynésie française (CHPF), proposent à ces personnels une remise à niveau des compétences et gestes d’urgence. C’est aussi l’occasion pour les structures de santé des îles d’uniformiser leurs procédures, leurs protocoles et leurs matériels d’urgence pour plus d’efficacité. La première formation du genre s’est déroulée cette semaine. Une dizaine de soignants ont participé à cette première session. Ils ont reçu leur attestation cet après-midi. Une deuxième semaine de formation est d’ores programmée à la fin du mois.