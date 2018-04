Les programmes à  la loupe : Tapura huiraatira

« Continuons ensemble », c’est le slogan du Tapura huiraatira pour ces territoriales. Le parti d’Édouard Fritch est au pouvoir depuis septembre 2014. Son programme est donc d’abord la poursuite de plusieurs actions déjà entamées.

La construction du Village tahitien à Punaauia, l’ouverture à la concurrence du transport aérien, la suppression des sacs plastiques, le Swac du CHPF et le barrage hydroélectrique sur la Vaiiha pour que 50% de la production d’électricité soit d’origine renouvelable d’ici cinq ans. Jusque-là, rien que du très connu.

Mais Édouard Fritch propose aussi quelques mesures nouvelles et étonnantes comme ce « couvre-feu pour les enfants et les jeunes adolescents pour rétablir un ordre familial ».

Plus classique, et moins inquiétant : un plan d’urgence sociale avec la création d’un centre d’hébergement et de réinsertion pour les personnes sans domicile fixe ou encore une aide aux entreprises pour l’embauche du premier salarié en CDI ou en CDD.

Un axe « modernisation de l’administration » avec plusieurs promesses nouvelles : la dématérialisation des procédures et un « objectif zéro papier à la fin de la mandature ». Les chefs de services et directeurs d’établissements publics nommés pour « cinq ans maximum, renouvelables une fois ». Et la nomination d’« administrateurs indépendants » dans les conseils d’administration des établissements publics.

Deux derniers objectif chiffrés : un taux de recyclage des déchets de 70% dans dix ans, par l’incitation des ménages et des entreprises ; et 350 000 touristes, notamment avec le Village tahitien, mais aussi avec un nouveau « musée du vivant » qui valoriserait la danse, la musique, le tatouage, la faune et la flore de Polynésie…