Les programmes à la loupe : Tavini huiraatira

« Servir l’avenir », c’est le slogan du Tavini huiraatira pour les territoriales. Le parti bleu ciel a neuf points principaux dans son programme. Le premier met en avant « une gouvernance propre et novatrice ».

Le parti indépendantiste affirme que le taux d’abstention élevé de ces dernières années est dû au manque de « confiance dans le politique ». Il prône donc « la probité » des élus pour rétablir la confiance.

Et pour cela, le Tavini huiraatira propose « l’inéligibilité à vie des élus condamnés » en soutenant le projet de loi de son député Moetai Brotherson. Le Tavini propose également la « démission d’office de l’assemblée ou du gouvernement » d’un élu condamné définitivement. Il souhaite que le mandat des élus et du président soit limité à deux. Il propose encore que ces élus et membres du gouvernement voyagent « en classe éco », sauf pour le président du gouvernement et celui de l’assemblée ! Enfin, le Tavini souhaite que le président de la Polynésie soit élu au suffrage universel direct.

Pour ce qui concerne la santé et notamment le nucléaire, cheval de bataille du parti bleu ciel, le Tavini considère que la loi Morin « est une arnaque » et demande une prise en charge des dégâts environnementaux et sanitaires par l’Etat. Pour ce qui est des fléaux sociétaux comme la Ice, le diabète, ou encore l’obésite, le parti indépendantiste met en avant la pratique du sport avec, pourquoi pas, comme objectif la participation de nos jeunes aux Jeux Olympiques. Le Tavini veut également donner de la place aux « médecines alternatives » comme le jeûne thérapeutique, marotte de son président Oscar Temaru, ou la médecine traditionnelle. Enfin, il souhaite le développement des dispensaires communaux ou des hôpitaux périphériques, avec encore une fois la venue de médecins cubains. Plus surprenant, le Tavini propose de « verbaliser les arrêts maladie de complaisance ».

Légaliser « l’usage thérapeutique et industriel du cannabis »

En matière d’éducation, le parti indépendantiste propose la mise en place de classes d’immersion et la multiplication des écoles plurilingues, ainsi que l’aménagement des horaires scolaires « pour une meilleure réussite ». Il propose également l’officialisation des langues polynésiennes.

Pour augmenter le pouvoir d’achat des familles, le Tavini propose, comme le Tahoeraa, la gratuité de la cantine scolaire et du transport en commun, en augmentant le Fond intercommunal de péréquation (FIP). Le parti propose encore la mise en place d’un tramway aérien entre Punaauia et Arue. La protection de l’emploi local est aussi la priorité au Tavini avec la modification de l’article 18 du statut d’autonomie.

A noter également que le Tavini propose la suppression du GIE Tourisme et son remplacement par un organisme professionnel privé.

L’autosuffisance alimentaire est également une « priorité » avec à terme l’exportation comme objectif. Sur ce point, le Tavini veut légaliser « l’usage thérapeutique et industriel du cannabis » et l’exporter « vers les Pays demandeurs ».