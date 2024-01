Les relayeurs de la flamme olympique se déclarent au compte-gouttes

Après la nomination de Hira Teriinatoofa en tant que capitaine du relais collectif au fenua, Mehiata Riaria et Annick Paofai ont annoncés elles aussi faire partie des privilégiés sélectionnés par Paris 2024. Au total, 124 personnalités vont se relayer pour porter la flamme olympique depuis Teahupoo jusqu’à To’ata, mais à ce stade les organisateurs restent discrets sur la composition du contingent final.

Qui sont les 124 relayeurs de la flamme olympique au fenua ? C’est la question que l’on se pose à 191 jours de l’épreuve et à laquelle le service Tu’aro nui – l’extension du ministère chargé d’organiser le parcours de la flamme – assure ne pas pouvoir répondre actuellement à cause du « Règlement général sur la protection des données ». Au sein de la cellule, on explique toutefois que le processus de sélection repose sur des campagnes publiques notamment celles de Paris 2024 et de Coca-Cola. « Tout ceux qui ont candidaté via ces campagnes-là ont fait l’objet d’une sélection selon des critères bien spécifiques » précise Teeva Karo-Teauna, coordinatrice opérationnelle pour Tu’aro nui. En l’occurrence, il faut être âgé de plus de 15 ans et ne pas être un personnage politique ou religieux. « Dans le process de candidature, on te demande de raconter ton histoire, ce que tu fais dans le sport ou le monde associatif pour faire valoir ces gens, leur histoire pour faire connaître ce qu’ils font », ajoute encore la coordinatrice.

Hira Teriinatoofa a été désigné capitaine du relais collectif qui partira de Teahupoo. À ce jour, seulement deux relayeuses, Mehiata Riaria et Annick Paofai, se sont révélées via les réseaux sociaux. Une « grande fierté » pour cette dernière qui prend cette sélection comme une reconnaissance pour tout ce qu’elle a entrepris. « J’ai surfé très très jeune, se souvient la propriétaire de la pension Bonjouir au Fenua Aihere. On a organisé des compétitions de surf avec les copains, un championnat de france de surf, puis la Black Pearl Horue Pro Contest avec Christophe Holozet. Avec ma copine Maina Sage j’ai organisé une autre compétition internationale pour les femmes… et je pense que pour plusieurs raisons, ils ont pensé à moi ».

Si on ne connaît pas la composition finale de la liste des relayeurs, on connaît toutefois le parcours de la flamme qui a été décidé avec les communes. Il n’est pas encore révélé au public, mais le dispositif du relais de la flamme devrait finalement être déployé sur la cote Est en plus de la côte Ouest. Les relayeurs devront ainsi parcourir des tronçons de 200m, « lanterne allumée » à la main, le tout dans les différentes communes estampillées terre des jeux.