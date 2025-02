Les rénovations d’hôtels retrouvent la défiscalisation

Le gouvernement a publié l’appel à manifestation d’intérêt pour la rénovation d’hôtels, exclue du bénéfice de la défiscalisation locale l’an dernier. Au total, le Pays prévoit une enveloppe de défiscalisation de 6 milliards de Francs au titre de l’année 2025 pour le secteur touristique, à répartir entre rénovations et projets nouveaux.

L’appel à manifestation d’intérêt est lancé aux hôteliers qui souhaitent rénover leurs établissements et bénéficier de la défiscalisation locale. C’était l’angle mort du cru 2024, qui avait réservé l’enveloppe prévue aux nouveaux projets, au grand dam des hôteliers qui souhaitaient mettre leurs établissements à niveau. L’enveloppe dédiée au tourisme cette année est la même que celle de 2024, 6 milliards de Fcfp, mais cette fois elle concerne à la fois le neuf et l’ancien.

Pour autant il faudra respecter un cahier des charges qui a été publié en annexe de l’arrêté du conseil des ministres, et qui rappelle les dispositions en vigueur du code des investissements. On ne parle pas ici d’un coup de peinture : les travaux doivent concerner « l’amélioration, la transformation et/ou la modernisation d’un établissement existant, incluant obligatoirement la rénovation de chambres, doit lui permettre, de maintenir ou d’améliorer son classement. (…) Les travaux de rénovation doivent entraîner une reprise totale ou importante des structures intérieures de l’établissement ou doivent permettre de doter les bâtiments existants des normes actuelles de sécurité et de confort ou encore répondre à des exigences d’élévation du niveau des prestations offertes à la clientèle. »

Ainsi, l’appel à manifestation s’adresse aux projets de rénovation d’au moins 100 millions de Fcfp sur l’île de Tahiti, et au moins 50 millions sur les autres îles. L’exploitant ne peut prétendre à un autre agrément en défiscalisation durant dix ans. Le crédit d’impôt prévu est de 30% du montant de l’investissement

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 juin 2025.