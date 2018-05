Les résultats communes par communes

Retrouvez ci-dessous les résultats détaillés des 48 communes de Polynésie française. Globalement, le Tapura s’est adjugé 39 communes en récupérant notamment Moorea-Maiao, Taiarapu Ouest, les Gambier, Napuka, Pukapuka et Tatakoto. Le Tahoeraa est arrivé en tête dans 7 communes : Maupiti, Fangatau, Reao, Tahuata, Ua Pou, Rapa et Tubuai. Et enfin 2 communes restent au Tavini : Faa’a et Raivavae.