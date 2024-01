C’est la Socredo qui a, parmi les 13 entreprises participant à cette édition, réussi à lever le plus de fonds avec son sapin installé au Hilton Tahiti. L’argent récolté va servir à financer des activités pour la quarantaine de pensionnaires du Villages d’enfants de Papara, comme de la voile, de l’art-thérapie ou de l’équithérapie, mais va aussi permettre de les accompagner dans des études supérieures ou des séjours linguistiques.

Treize arbres décorés par des entreprises mécènes, des urnes au pied de chaque sapin, et des dons en guise de vote pour la plus belle réalisation. Après sept éditions, le fonctionnement de cette opérations caritative, désormais hébergée par le Hilton de Faa’a, est bien rodée pour SOS Village d’enfants. L’antenne polynésienne de l’association, qui célèbre ses 30 ans cette année, accueille 45 jeunes placés par l’autorité judiciaire dans une dizaine de fare installés à Papara. Si le fonctionnement quotidien de la structure est assuré par les subventions publiques – principalement celles du Pays – SOS villages d’enfants est en quête permanente de mécènes pour offrir à ses pensionnaires des activités qui sortent de l’ordinaire. Art-thérapie, équithérapie, stage de voile… « On a des jeunes qui arrivent un petit peu cassés, brisés, ayant vécu l’impossible dans les maisons en terme de traumatisme, rappelle le directeur de l’établissement, Ludovic Dupont. Ces activités annexes vont leur permettre de gérer les émotions de pouvoir commencer à dire ce qu’ils n’arrivaient pas à dire auparavant. Et donc petit à petit commencer ce travail de reconstruction ».

L’édition 2023 des sapins du coeur a permis de récolter « quasiment » 1,5 millions de francs, peu ou prou la même somme que l’année dernière. La somme servira aussi à « continuer à accompagner des jeunes qui arrivent à leur bac ». « Certains veulent continuer leur parcours en métropole et on veut être avec eux jusqu’au bout, grâce des relais de SOS villages d’enfants France, reprend Ludovic Dupont, on peut aussi compter sur des partenaire comme Air New Zealand pour essayer de leur offrir des voyages linguistiques ».

Des projets et des efforts



La cérémonie de clôture, samedi, a été l’occasion de remercier les entreprises qui se sont prêtées au jeu des Sapins du coeur ces dernières semaines – et notamment la Socredo, vainqueur du concours de levée de fonds sous son arbre -, et celles qui accompagne l’association toute l’année. Elle était aussi l’occasion de faire passer des messages. Georges Siu, le président de l’association, voudrait voir davantage de participants l’an prochain – ils avaient été limités par le nombre de sapins l’année dernière. « Et puis on va demander aux entreprises un petit effort l’année prochaine, annonce-t-il. On va passer à 110 000 francs le sapin au lieu de 100 000, c’est toujours un peu difficile, mais bon, c’est pour l’année, et 2024 c’est l’année du Dragon et normalement les entreprises seront très prospères ».

SOS Village d’enfants ne manque pas de projets : une maison à refaire entièrement, un bâtiment à transformer en maison des éducateurs, un terrain de sport à couvrir… « Plus que jamais avoir des parrains et des aides, ça nous serait bénéfique », note Ludovic Dupont.