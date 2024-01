Qu’est-ce qu’un ETF Bitcoin, et pourquoi c’est important

Jeudi dernier, la Securities and Exchange Commission, gendarme de la bourse américaine, a donné son feu vert au lancement de plusieurs « ETF Bitcoin », des fonds indiciels côtés en bourse qui répliquent la performance du Bitcoin. Une annonce attendue depuis des années, qui contribue à la normalisation de la cryptomonnaie. Les explications avec Hellmouth Banner, cofondateur du Polynesian Islands Crypto Summit dont la deuxième édition se tient en mai prochain à Tahiti.

Onze fonds indiciels liés au Bitcoin sont autorisés à se lancer sur le marché boursier. La SEC (Securities and Exchange Commission), gendarme de la bourse américaine, était jusqu’ici très frileuse, méfiante devant cet actif dont le cours est volatile et dont les plateformes d’échange ne sont pas régulées. C’est d’ailleurs à la suite d’une décision de la justice américaine, saisie par le gestionnaire d’actifs spécialisé dans les cryptomonnaies Grayscale, que la SEC a dû reconsidérer sa position. Parmi les 11 fonds autorisés, on compte des poids lourds du management d’actifs : Blackrock, numéro un mondial, Fidelity, ou encore VanEck.

« Pour la première fois, le régulateur américain a autorisé un ETF avec Bitcoin comme ‘sous-jacent’, c’est-à-dire au même titre que du pétrole, de l’or, du blé ou des actions classiques. Ces ETF répliquent les performances du Bitcoin, explique Hellmouth Banner. C’était très attendu, les premières demandes datent de 2013. »

Succès immédiat : en moins de 24 heures, plus de 4,6 milliards de dollars ont afflué sur ces ETF. Pour Hellmouth Banner, « ça démontre qu’il y avait une vraie attente institutionnelle pour un produit régulé, financier, boursier basé sur Bitcoin. On a assisté à un vrai engouement qui démontre qu’il y a une pertinence pour le produit » et que la croissance future est « absolument exceptionnelle ».

De manière contre-intuitive, le Bitcoin qui était monté à presque 49 000 USD au soir de l’annonce de la SEC est descendu vendredi sous la barre des 43 000 USD. Un mouvement qui traduit pour partie la prise rapide de bénéfices (le cours du Bitcoin avait grimpé de manière importante depuis début décembre), et pour partie la prudence des nouveaux investisseurs institutionnels, qui ont tendance à éviter la frénésie initiale sur un nouveau produit financier avant de déployer les fonds qu’ils gèrent. L’industrie bancaire table sur un flux de 15 milliards de dollars qui iraient se loger dans ces produits financiers sur la première année.

Plus de frais, mais plus de sécurité

Pour les investisseurs individuels et inexpérimentés, les ETF offrent une mitigation du risque, mais à un prix : « Ce n’est pas du tout un produit qui permet d’acheter des bitcoins comme on le fait depuis des années, c’est-à-dire de pair à pair ou via une bourse d’échange décentralisée. Là, on passe à une situation avec tous les standards fiscaux. C’était d’ailleurs un des points très stratégiques pour la SEC, de s’assurer de la parfaite conformité, notamment fiscale. »

Les plus conservateurs des analystes financiers restent prudents et continuent de donner le même conseil que tout investisseur en bourse entend : ne pas placer plus qu’on est prêt à perdre. « Si l’actif sous-jacent se casse la figure, l’ETF n’y change rien, il y aura perte en capital. Ce que change l’ETF, c’est qu’il garantit que l’acteur auquel vous faites confiance pour avoir du Bitcoin ne va pas s’enfuir avec la caisse, ce qui est déjà une garantie pas si mauvaise dans l’environnement cryptographique actuel », dit Hellmouth Banner en référence aux événements récents comme la faillite de FTX ou la condamnation de Binance à une amende de plus de 4 milliards USD. « Si ça tombe, ça tombe. En revanche l’ergonomie du service va dans le bon sens pour donner une forme de couche de confiance supplémentaire par rapport à ce type d’investissement. » Une confiance qui devrait se traduire rapidement par une remontée du cours, et l’apparition d’ETF liés à d’autres cryptomonnaies, Ethereum en tête.

Pour ce spécialiste, si l’achat de parts d’un fonds indiciel Bitcoin va à l’encontre de la philosophie qui a présidé à la création de la cryptomonnaie, parce que « la promesse initiale était de pouvoir se passer d’intermédiaires et d’avoir la maîtrise totale de son portefeuille numérique », et que ces nouveaux intermédiaires demandent évidemment une rémunération supérieure aux frais perçus par les plateformes existantes, la possibilité d’investir par ce biais est « une bonne porte d’entrée » dans ce marché qui, de son propre aveu, « est encore un peu le Far West. »