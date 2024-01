Après Pirae et Faa’a, la Brasserie veut racheter un supermarché à Paea

Tout juste autorisée à prendre le contrôle de l’Hyper U de Pirae et du Happy Market de Faa’a, la Brasserie de Tahiti a demandé à l’APC le feu vert pour acquérir le Happy Market de Paea. Le groupe de Jean-Pierre Fourcade marquerait encore un peu plus son entrée dans le secteur de la grande distribution, en attendant la construction d’un Happy Market à Moorea, projet déjà validé par l’Autorité polynésienne de la concurrence.

Pas question de passer par la petite porte pour entrer dans la grande distribution. Début décembre, et après neuf mois de procédure, la Brasserie de Tahiti était autorisée à mettre la main sur ses deux premiers grands magasins. Le fleuron du groupe Martin a pris le contrôle exclusif de l’Hyper U de Pirae, seul hypermarché du fenua ne faisant par pas partie du groupe Wane, et de l’Happy Market de Faa’a. Mais un autre dossier était déjà sur la table de l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) : le rachat du deuxième Happy Market de Tahiti, situé à Paea, au PK 19. L’APC a diffusé la semaine dernière une notification préalable de concentration émanant de la société Tahitian Market, nouvelle filiale grande distribution de la Brasserie, créée début décembre pour prendre le contrôle des deux premiers magasins. Une notification visant la société d’exploitation du Happy Market Paea et la SCI Vaetua, propriétaire des murs de ce supermarché de 675 mètres carrés.

Déjà des conditions sur les deux premiers rachats

L’acquisition de ce troisième magasin avait été mise sur la table voilà de longs mois, lors des négociations pour l’achat du Happy Market Faa’a, qui rassemblait les mêmes actionnaires, dans des équilibres différents. Mais ces discussions n’avaient dans un premier temps pas abouti, les propriétaires explorant alors d’autres pistes de reprises pour cet établissement. Le marché a finalement été conclu avec la Brasserie qui, entre Pirae, Faa’a et Paea, veut s’offrir une arrivée confortable dans le secteur de la grande distribution. Il faudra tout de même obtenir le feu vert de l’APC, qui s’est donné jusqu’à ce lundi pour récolter les observations des « tiers intéressés ». Des observations qui avaient afflué lors de l’annonce du rachat d’Hyper U et de l’Happy Market de Faa’a. Le groupe de Jean-Pierre Fourcade, déjà un poids lourd de l’industrie, de l’importation, de l’hôtellerie ou l’immobilier, avait notamment dû prendre l’engagement de ne pas favoriser ses propres produits en rayon, et de ne pas vendre plus cher à ses concurrents, notamment en matière de boissons.

Trois, et bientôt quatre

Si cette nouvelle acquisition était validée, la Brasserie de Tahiti et sa filiale Tahitian Market disposerait d’un trio de magasin autour de Papeete et de plus de 6500 mètres carrés de surface de vente. Assez pour être un acteur majeur du secteur, mais pas assez pour se mettre à niveau du groupe Wane, qui devrait conserver entre 55 et 75% du marché sur la zone urbaine, et qui a été autorisé à ouvrir un nouveau Champion à Paea, en concurrence direct avec ce Happy Market. Le groupe Martin devrait lui aussi ouvrir un nouveau magasin, dans les années à venir : un quatrième supermarché de 790 mètres carrés, à Moorea cette fois. Le groupe a en effet racheté en même temps que le Happy Market de Faa’a, un projet déjà validé par l’APC sur un terrain situé au PK 5,4, côté montagne à Teavaro. La Brasserie est loin d’être seul acteur à s’intéresser au secteur, puisqu’un magasin Auchan a aussi été autorisé près des quais de Vaiare et un Painapo market est en projet dans la même « zone de chalandise » qui comprend aussi le Champion Moorea du groupe Wane.