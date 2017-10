Les services de Vini perturbés par un incident

Jeudi après-midi, entre 12h45 et 15h10, un « incident » a provoqué une coupure des services SMS et Internet mobile de Vini.

L’opérateur téléphonique Vini a connu plus de deux heures de perturbations jeudi après-midi. Dans un communiqué, la direction de la société s’est excusé auprès de ses clients et a expliqué qu’un incident était survenu sur sa plate-forme technique de gestion des clients. Incident qui a entraîné une coupure des services SMS et Internet mobile à partir de 12h45. Le problème a été résolu à 15h10.