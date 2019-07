Les spots de surf de Tahiti encore à l’écran

Les vagues polynésiennes font rêver le monde entier. Et preuve s’il en fallait, plusieurs spots seront à l’affiche du film « La Source » qui sort le 24 juillet prochain sur les écrans métropolitains.

Après le remake de Point Break, pour ne citer que lui, les vagues polynésiennes ont encore eu la faveur du 7e art. Cette fois-ci c’est une production française, celle du film La Source, qui a choisit de poser ses caméras sur le fenua pour tourner quelques scènes. Les montagnes et le poti marara présents dans la bande annonce ne trompent pas. Ce film réalisé par Rodolphe Lauga en 2018, s’inspire de l’histoire de Karim Braire, jeune de 18 ans vivant en banlieue et qui après être tombé sur un magazine de surf décide de devenir surfeur pro alors même qu’il ne sait pas nager. Une histoire dont la véracité divise sur les sites spécialisés de surf… Mais qu’importe, les premières images des vagues locales font une fois de plus rêver.

Dans le film, qui sortira le 24 juillet prochain, le héros s’appel Samir et est interprété par le rappeur Sneazzy. À l’affiche également, Christophe Lambert, Amélie David et Fred Testot.

Sur son compte Instagram, le réalisateur a partagé de nombreux clichés du fenua permettant de savoir que le tournage s’est notamment déroulé à Moorea et à Taapuna. L’équipe a d’ailleurs reçu l’aide de la légende du surf local, récemment distingué en apposant ses empreintes sur le Walk of Fame du surf d’Anglet, Arsène Harehoe.