Les structures crèches et garderies autorisées à rouvrir ce midi

Feu vert pour les crèches, garderies, jardins d’enfants, centres de loisirs sans hébergement et autres associations sportives et culturelles, qui peuvent de nouveaux accueillir les enfants cet après-midi. C’est ce que vient a annoncé à 11 heures le Haut-commissariat dans un communiqué. « Compte tenu des conditions météorologiques observées dans l’archipel de la Société », les autorités ont décidé d’autoriser ces structures recevant des mineurs à rouvrir leurs portes dès midi. Le Haut-commissariat rappelle toutefois que les Iles du Vent, les Iles sous le Vent et Mopelia restent placées en vigilance orange pour le risque de fortes pluies et que les « interdictions et consignes de sécurité restent de mise pendant toute la durée de la vigilance les autorités. Le haut-commissaire Éric Spitz, demande enfin à la population de rester attentive aux vigilances météorologiques et de respecter les interdictions et fermetures en vigueur ainsi que les consignes émises par les autorités.