« Les syndicats veulent avancer sur les retraites »

La présidente de la commission Santé de l’assemblée, Virginie Bruant, entend « tenir les délais » demandés par Edouard Fritch sur la réforme des retraites en présentant un texte à l’assemblée avant la fin septembre. L’élue Tapura a rencontré l’ensemble des partenaires sociaux, affirme que les échanges se sont « très bien passés » et confirme la préparation « d’amendements » au texte initial.

La réforme des retraites sera examinée avant la fin septembre en séance à l’assemblée. Dans un entretien à Radio 1, la présidente Tapura de la commission Santé et Solidarité de l’assemblée, Virginie Bruant, affirme qu’elle compte « tenir les délais » annoncés par le président du Pays, Edouard Fritch, sur ce texte. En mars dernier, en pleine campagne des territoriales, le texte avait été retiré de l’ordre du jour de l’assemblée à la suite d’une forte mobilisation dans les rues de Papeete et de l’envahissement de l’hémicycle par les manifestants.

Depuis, le Tapura huiraatira a remporté les territoriales et deux leaders syndicaux de la CSTP-FO et de la CSIP, Angélo Frébault et Vaitea Le Gayic, ont officiellement rejoint les rangs du Tahoeraa huiraatira dans l’opposition. Pour Virginie Bruant, la majorité était légitime à faire passer le texte au lendemain des élections, mais elle a souhaité relancer une consultation dans un souci d’apaisement.

Courant juin dernier, la commission Santé-Solidarité a donc rencontré le Medef, la CPME et neuf confédérations ou syndicats (CSTP-FO, Mahinui Temarii, A Ti’a i mua, CSIP, O oe to oe rima, Otahi, Sdiraf, Sgarpf et Fare PF). Une synthèse a ensuite été établie par la commission en fonction des demandes de chacune des parties. Aujourd’hui la majorité à l’assemblée ne cache pas qu’elle discute avec le gouvernement pour arbitrer des changements à apporter à la marge au texte initial.

Des syndicats « cordiaux et constructifs »

Si les relations ont toujours été très tendues entre le gouvernement et les syndicats de salariés sur ce texte, la présidente de la commission Santé-Solidarité affirme que toutes les discussions se sont « bien passées » avec les partenaires sociaux.

La commission Santé-Solidarité prévoit de rendre son avis début septembre sur le projet de réforme des retraites. L’occasion de rendre également un avis sur chaque amendement préparé. Le vote en séance plénière est ensuite prévu avant la fin septembre, pour respecter le calendrier annoncé par Edouard Fritch.

Augmentation de la durée de cotisation

Le texte initial présenté en mars dernier à l’assemblée pour réformer le système de retraites en Polynésie française prévoit que les paramètres (âge de départ et durée de cotisation) seront fixés par arrêtés. Mais d’ores et déjà, le gouvernement a annoncé qu’il étendait la durée de cotisation de 35 à 38 annuités progressivement sur trois ans, et qu’il maintenait pour l’heure l’âge de départ à 60 ans, sans exclure de le porter à 62 ans dans les années à venir. Le texte prévoit également de porter l’âge de départ à la retraite anticipée de 55 à 57 ans et de 50 à 55 ans pour les travaux pénibles.

Notons que le texte initial prévoit également la création d’un conseil d’orientation et de suivi des retraites (COSR), composé du patronat et des syndicats, chargé de formuler des recommandations pour faire évoluer ces paramètres.