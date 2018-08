Mahinui Temarii, Atonia Teriinohorai et Vatea Heller préparent une union syndicale

Mahinui Temarii (ex-CSTP-FO dockers), Jean-Paul Urima (ex-CSTP-FO fonctionnaires), Atonia Teriinohorai (O oe to oe rima) et Vatea Heller (Cosac) vont lancer vendredi un nouveau rassemblement syndical pour « faire des propositions » au gouvernement sur la réforme des retraites. Les autres centrales syndicales ne sont pas invitées.

Une « union syndicale » voire une nouvelle confédération syndicale s’apprête à voir le jour autour de Mahinui Temarii, Atonia Teriinohorai et Vatea Heller, initiateurs d’un nouveau rassemblement pour discuter du retour imminent du texte sur la réforme des retraites à l’assemblée. Mahinui Temarii annonce une « assemblée générale constitutive » ce vendredi 17 août à 8h30 dans l’amphithéâtre de l’IJSPF à Pater.

Cette future confédération syndicale aura des statuts, un bureau et un secrétaire général. Elle n’a pas encore de nom, mais elle pourrait s’appeler « Amuitahiraa te rave i ohipa Porinetia » (rassemblement des travailleurs polynésiens) selon Mahinui Temarii, ou « Union des syndicats autonomes » selon Atonia Teriinohorai de O oe to oe rima.

Parmi les participants confirmés par Radio 1 à cette intersyndicale parcellaire : Jean-Paul Urima (syndicat des fonctionnaires territoriaux), Atonia Teriinohorai (O oe to oe rima), Vatea Heller (Confédération de agents communaux, Cosac). Et bien sûr, Mahinui Temarii (syndicat de la manutention portuaire, USATP).

Échaudé par la récente décision du tribunal administratif en sa défaveur, Mahinui Temarii veut désormais dissoudre l’USATP à peine créée : « L’USATP va s’éteindre » dans cette nouvelle confédération, annonce Mahinui Temarii.

« Nous allons faire une union pour avoir plus de force pour défendre les salariés », confirme Atonia Teriinohorai, secrétaire général de O oe to oe rima, en précisant que « ça ne dissout pas les structures en place ».

Faire des propositions

Sur le fond, ce rassemblement vise à « travailler avec le gouvernement sur la réforme de la PSG ». Mahinui Temarii veut mettre fin au blocage systématique du projet de réforme et « faire des propositions ». Il n’est pas totalement défavorable à la réforme du Pays.

Mahinui Temarii et Jean-Paul Urima avaient été, le 1er mai, les seuls représentants syndicaux du secteur privé à se rendre à la discussion avec le gouvernement, au nom de la CSTP-FO à l’époque.

Atonia Teriinohorai est plus sévère : « Notre position sur les paramètres de la retraite n’a pas changé. Si le texte revient tel quel, nous déposerons un préavis dans toutes les entreprises. »

Division syndicale

Alors que O oe to oe rima annonce son ralliement, les autres centrales syndicales ne semblent pas informées. « Je n’ai pas été invitée. Je ne suis pas au courant », dit Lucie Tiffenat pour Otahi. « La CSIP n’a pas été invitée. Si elle est invitée, le secrétaire général va peut-être répondre favorablement pour écouter et non pour décider. Si la nouvelle structure se met en place et que la CSIP est sollicitée à intégrer, c’est l’AG qui doit décider en dernier ressort. Là, je pense qu’il y a peu de chance », assure Cyril Le Gayic, de la CSIP.

Enfin, à la CSTP-FO, après le départ fracassant du clan Temarii-Urima, Patrick Galenon, élu secrétaire général vendredi 10 août, évoquait ce jour-là une intersyndicale sans Mahinui Temarii : « Sur ce point-là (la réforme de la PSG, ndr), on est tous d’accord avec nos amis des quatre centrales représentatives. »

De toutes façons, CSTP-FO, CSIP et Otahi n’ont pas été invités : « Si on rassemble les syndicats pour qu’ils se battent entre eux, on fait erreur », explique Mahinui Temarii.

Mais même à la Cosac, l’appel de Mahinui Temarii ne fait pas l’unanimité. Le président Isidore Tainanuarii n’y semble pas favorable : « Je n’irai pas, je l’ai dit à Mahinui et Atonia ». Seul son vice-président, Vatea Heller, prendra « personnellement part au rassemblement même si la Cosac n’y va pas ». L’assemblée générale de la Cosac devra trancher la question le 29 août.