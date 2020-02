Le ministère de Tea Frogier dans la ligne de mire de l’intersyndicale du CHPF

À trois jours de la venue de la ministre des Outre-mer à l’hôpital de Taaone, l’intersyndicale du centre hospitalier de Polynésie française a diffusé ce matin un communiqué dans lequel elle dénonce le retard dans l’application et le non-respect du protocole d’accord signé à l’issue d’un mouvement de grève en septembre 2019 avec le gouvernement.

L’intersyndicale (CSTP-FO, Otahi, O Oe To Oe Rima et CSIP) vise le ministère de la Modernisation de l’Administration qui s’était engagé à promulguer avant le 30 septembre 2019 un arrêté fixant la liste des concours pour les années 2020-2023. Des concours de catégorie C devaient être organisés en 2020. Or, dit l’intersyndicale, le protocole n’a pas toujours été respecté : « Après 4 mois, rien ! Le gouvernement n’a donc pas respecté sa parole », dénoncent les syndicats.

Lire aussi : https://www.radio1.pf/sante-publique-fin-de-la-greve/

L’intersyndicale soulève l’absence de concours pour la catégorie C, destinés à titulariser les agents non titulaires (ANT) en poste depuis de longues années : « 300 personnes en CDD ont acquis de l’expérience sur leurs postes de travail et attendent le concours C. Ils seront sans emploi d’ici quelques jours et retomberont dans la précarité ». Là encore, l’intersyndicale dénonce le non-respect du protocole alors que l’organisation de ces concours était bien prévue dans l’accord du 3 septembre 2019.

Une situation qui pourrait conduire à une nouvelle grève si l’on en croit la fin du communiqué : « Un nouveau dépôt de préavis de grève par l’intersyndicale serait en conséquence plus que justifié ».

En début de soirée, un communiqué du gouvernement apportait quelques précisions. « Un recensement du nombre de postes à inscrire à concours a été réalisé en fin d’année dernière (sans toutefois en donner le nombre, ndlr). Les modalités d’organisation desdits concours sont en préparation par la direction générale des ressources humaines. » Sans en préciser les dates, hormis qu’ils semblent prévus pour le second trimestre de cette année, ce qui interroge sur le devenir, en attendant, de ces personnels dont l’intersyndicale affirme que leurs contrats arrivent à échéance dans quelques jours. Quant à la réglementation permettant aux agents non titulaires d’être recrutés dans la fonction publique par concours d’intégration, le gouvernement souligne qu’elle constituait une dérogation au principe d’égalité d’accès aux emplois publics inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et était donc nécessairement limitée dans le temps.

Communiqué de presse du CHPF du 03 février 2020 by Fred Ali on Scribd

Communiqué – Point sur situation personnel CHPF by Fred Ali on Scribd