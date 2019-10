Fin de la grève à l’InterContinental de Moorea

Le conflit entre le syndicat O Oe To Oe Rima et la direction de l’hôtel, qui durait depuis le 29 août dernier, a pris fin dimanche avec la signature d’un protocole de sortie de grève. Une commission se réunira en 2020 pour examiner les contrats dits « précaires ». Le travail a repris ce lundi matin.

« Après quarante-cinq jours de grève le syndicat O Oe To Oe Rima s’est rendu aux propositions de la direction pour moderniser notre dialogue social grâce notamment à la création d’une commission consultative annuelle, » indique un communiqué diffusé ce lundi par l’InterContinental, qui se déclare « satisfait ». Elle sera chargée, mais pas avant 2020, de « revoir dans son ensemble le statut des contrats extra, CDD et temps partiel selon des critères objectifs et en fonction des besoins et de l’équilibre financier de l’entreprise. (…) Les accords signés pour sortir de cette grève annoncent, nous le souhaitons, un futur dialogue social constructif avec de vrais partenaires sociaux. » Autrement dit, il n’y aura aucune régularisation de ces contrats dits « précaires » cette année.

Tous les employés de l’hôtel Intercontinental de Moorea ont repris le travail ce lundi matin. Le protocole signé dimanche n’inclut pas le paiement des jours de grève, mais « compte tenu de l’impact financier de cette grève pour nos salariés, » la direction a proposé, dit-elle, d’anticiper le versement du 13 ème mois au mois d’octobre. Pour rappel, les pertes financières liées à cette grève sont estimées à 200 millions de Francs.

Enfin, le directeur des hôtels Intercontinental en Polynésie, Guillaume Epinette, termine son propos en écrivant : « Je tiens absolument à réaffirmer notre soutien à notre jeune employée, victime de harcèlement sexuel avéré et de violences sexuelles pour lesquels l’enquête judiciaire est toujours en cours. Nous la suivons et l’accompagnons dans sa reconstruction physique et psychologique. »